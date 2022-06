Équateur: des morts, des blessés et même des policiers portés disparus

Des manifestants affrontent la police lors de manifestations contre le gouvernement du président Guillermo Lasso et la hausse des prix du carburant à Quito, mardi 21 juin 2022. AP - Dolores Ochoa

Texte par : RFI Suivre 3 mn

La mobilisation contre la vie chère, et notamment le prix des carburants, entre dans son dixième jour en Équateur. Et la situation est très tendue. Des milliers d'indigènes manifestent et affrontent la police et l'armée, déployées dans les rues du pays par le président Guillermo Lasso. Dix-huit policiers sont portés « disparus » dans l'Est, a déclaré le ministre de l'Intérieur Patricio Carrillo.