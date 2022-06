États-Unis: la bataille pour le droit à l’avortement a commencé en Géorgie

Reportage

Une vingtaine d’États seraient sur le point d'interdire totalement ou de restreindre fortement l’accès à l’avortement. Ils attendent que la Cour suprême les y autorise, et ce serait son intention si l'on en croit un document interne qui a fuité il y a quelques semaines. Parmi ces États : la Géorgie, où à l’approche des élections de mi-mandat, chaque camp - pro et anti-avortement – anticipe cette décision et tente de mobiliser.

De notre envoyée spéciale à Atlanta,

Des serviettes et des chaises sont disposées près d’une fontaine du parc Perkerson, dans le centre-ville d’Atlanta. Un pique-nique, quelques jeux à faire en famille, un cours de yoga : de quoi remonter un peu le moral des troupes. « Les dernières semaines ont été assez rudes. On avait besoin de se retrouver », sourit Lauren McEwen, l’une des cadres du Feminist Women’s Health Center. « Depuis les fuites du document interne à la Cour suprême, beaucoup de gens étaient en colère, inquiets et frustrés ». Cette organisation féministe était l’une des premières à ouvrir une clinique d’avortement en Géorgie après la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse (IVG) en 1973 par l’arrêt Roe v. Wade, que la Cour suprême aurait l’intention de renverser.

« On espérait qu’ils se contenteraient de rogner un peu l’arrêt Roe v. Wade, sans le renverser totalement. On s’était un peu préparé, mais là c’est le pire des scénarios », regrette MK Anderson, directrice de la communication du Feminist Women’s Health Center. Elle ajoute que ces rumeurs ont créé beaucoup de « confusion » : « On a reçu de nombreux appels pour savoir si la clinique était toujours ouverte, si c’était toujours légal d’avorter ».

La loi dite du « battement de cœur » bientôt appliquée ?

Avorter est toujours légal en Géorgie, jusqu’à 22 semaines de grossesse. Mais si la Cour suprême autorise les États à choisir, c’est une loi votée en 2018 qui s’appliquera. Actuellement bloquée par les tribunaux, elle interdit l’avortement dès six semaines de grossesse, avant même que la plupart des femmes ne sachent qu’elles sont enceintes.

Le gouverneur républicain Brian Kemp, qui l’a signée, en a fait un argument solide pour se faire réélire en novembre. C’est aussi l’angle d’attaque de son adversaire. Dans son premier clip de campagne, la démocrate Stacey Abrams, soutient que Brian Kemp « ramène la Géorgie en arrière ». La candidate a reversé une partie de ses fonds de campagne à des organisations de défense du droit à l’avortement.

Impossible pour Monique, qui se promène avec ses deux enfants, de voter pour Stacey Abrams. Peu importe qu’elle soit Afro-américaine, comme elle. Cette caissière à Walmart votera républicain pour s’assurer que cette loi plus stricte sur l’avortement s’appliquera. Elle estime que « si le bébé est là, il faut le garder, tous les enfants conçus doivent voir le jour ».

Pour Sheri Mann Stewart, au contraire, les candidats démocrates ont raison de faire de la défense de l’avortement un point fort de leur programme pour mobiliser leur base. « J’ai moi-même bénéficié de ce droit qu’on pourrait bientôt nous enlever. J’ai aujourd’hui deux enfants et je pense que j’ai été une meilleure mère pour eux, parce que dans le passé j’ai eu la possibilité de faire ce choix », confie la comédienne, rencontrée à la sortie d’une messe célébrée par le pasteur Raphael Warnock. Elle apprécie que ce sénateur démocrate, candidat à sa réélection et défenseur du droit à l’avortement, soit « capable de puiser dans sa foi pour soutenir les droits des femmes ». Il est actuellement talonné dans les sondages par son adversaire républicain Herschel Walker, qui se présente comme un farouche partisan d’une interdiction totale de l’IVG.

« A 19 ans, je ne serais pas en mesure d’assumer un enfant »

Les plus jeunes, qui n’ont pas connu la situation d’avant 1973, ne se sentent pas tous concernés. Alexander, 22 ans, avoue ne pas avoir tout suivi mais soutient qu’il comprend pourquoi cette question peut inquiéter les femmes. Il souligne le manque d’éducation sexuelle à l’école, qui se résume, selon lui, à faire la promotion de l’abstinence : « Plutôt que nous dire comment avoir des relations sexuelles sûres et saines, ils nous disent juste "ne le fais pas" ».

À côté de lui, Allie, 19 ans, s’inquiète d’un possible renversement de Roe v. Wade. « Moi, par exemple, je ne suis plus à l’école, je travaille », explique-t-elle. « Je ne serais pas en mesure d’assumer un enfant. Les autres peuvent en avoir s’ils le souhaitent mais ils ne doivent pas forcer celles qui n’y sont pas prêtes ». Brian*, 21 ans, remarque qu’il est « difficile de chercher à contrôler la moralité par la politique ». Il estime qu’il est « plus facile de contrôler les avortements légaux que les avortements clandestins ». Pour autant, les trois amis ne savent pas encore s’ils vont aller voter en novembre.

Un manque de gynécologues obstétriciens

Si la procédure est toujours légale, avorter est déjà difficile en Géorgie, surtout lorsque l’on s’éloigne d’Atlanta, où se situent l’essentiel des 28 établissements qui pratiquent des IVG. Il n’existe aucune clinique en milieu rural. L’État manque même de gynécologues obstétriciens dans la plupart des comtés. Même à Savannah, deuxième ville du pays, un seul établissement, propose ce type d’intervention : le Planning familial.

Sur le trottoir d’en face, une militante anti-avortement a stationné un grand camion rose présenté comme une clinique mobile. Elle tente de rediriger les patientes vers un centre de soin tenu par une organisation évangélique, dont l’objectif est de dissuader les femmes d’avorter. Il est situé juste de l’autre côté de la rue. Difficile pour les patientes de s’y retrouver.

« Le planning familial fait de son mieux pour informer et guider les patientes en amont », réagit Lauren Frazier, directrice de la communication de Planned Parenthood Southeast. L’organisme prévoit de redéployer des défenseurs de cliniques à l’extérieur du bâtiment, portant des gilets aux couleurs du planning familial, facilement identifiables par les patientes. Elle s’inquiète d’un changement de législation, qui pour tout le monde ici paraît inéluctable. « Nous allons nous assurer que ceux qui souhaitent un accès à des soins complets en matière de santé reproductive sachent quels hommes politiques défendent leurs droits. Nous allons nous assurer que les gens aillent bien voter, afin que les élus qui s’opposent à ces droits perdent leur siège », ajoute-t-elle.

Slogans pro-avortement, dans une manifestation le 14 mai 2022 à Atlanta, en Géorgie. © Yvonne David

À quelques centaines de mètres, Dina Linfoot exerce en tant que gynécologue obstétricienne dans un centre hospitalier de Savannah. Elle nous accueille dans son cabinet, où trônent des photos et des figurines de Ruth Bader Ginsburg, l’ancienne juge progressiste de la Cour suprême décédée en 2020, qui a œuvré pour la défense des droits des femmes. « J’ai grandi dans un endroit où l’avortement était accessible et je ne peux même pas imaginer qu’il ne le soit plus », commente la médecin, originaire de New York. « C’est un droit médical tellement important ! La grossesse est probablement la condition médicale la plus dangereuse qu’une femme puisse rencontrer dans sa vie. Donc c’est juste un fardeau de forcer une femme à cela si elle ne le souhaite pas ».

La gynécologue obstétricienne reconnaît que le sujet est très « difficile » en Géorgie, « à la fois politique, religieux et moral ». L’établissement dans lequel elle travaille ne propose pas d’avortement, sauf en cas d’anomalie fœtale grave. Mais même dans ce cas, il est nécessaire d’aborder la question avec beaucoup de finesse, car de nombreuses patientes, du fait de leur religion ou de leurs croyances, « ne peuvent pas envisager une telle option ». Elle estime que la plupart des Géorgiens n’ont pas conscience de ce que signifierait un retour à la situation des années 1960. « Les gens ont oublié. Ils ne se rendent pas compte que nous sommes sur le point de rencontrer des situations médicales que nous n’avions jamais rencontrées. Car quand une femme est enceinte, et qu’elle ne veut pas l’être, elle est désespérée », prévient-elle.

Une question susceptible de faire basculer les républicaines modérées ?

Certains républicains modérés confient que cette ligne dure des conservateurs sur l’avortement les pousse à reconsidérer leur vote. Thérèse, 55 ans, habite une maison coquette près de Savannah. Depuis toujours elle vote pour le parti républicain, mais c’est en train de changer. « Ce parti est devenu intolérant », assure-t-elle. « Je suis une catholique fervente : je ne veux pas avorter, je ne veux pas que mes enfants y aient recours. Mais je ne pense pas que ce soit à des élus de dicter ce qu’une femme doit faire lorsqu’elle tombe enceinte ». Elle ajoute espérer que les Géorgiens voteront en leur âme et conscience et non en fonction de leur parti.

Faire basculer les républicains modérés, tout en mobilisant les démocrates : c’est la mission que se sont données trois militantes progressistes de Johns Creek, dans la banlieue nord d’Atlanta. À l’origine, se remémore Deb Powell, elles se sont organisées dans son salon, pour mobiliser contre la réélection de Donald Trump. Mission réussie : traditionnel bastion républicain, la Géorgie est devenue un État violet (moitié rouge républicain, moitié bleu démocrate). L’État a voté en majorité pour Joe Biden, élu deux sénateurs progressistes et trois candidates démocrates ont décroché des mandats locaux. Mais depuis, explique Deb Powell, c’est un travail de terrain quotidien pour entretenir la flamme.

Sheila Ford, Yvonne David et Déborah Powell s’engagent pour mobiliser les électeurs démocrates dans la banlieue nord d’Atlanta. © Marie Normand

Sheila Ford approuve par un hochement de tête. La question de l’avortement est pour elle, devenue une priorité, à côté de la lutte contre les armes à feu et le changement climatique. « Plus j’y pense, plus je suis en colère. Cette mesure n’est pas faite pour protéger les bébés, c’est une mesure contre les femmes. On devrait d’ailleurs parler du corps des hommes aussi, car les femmes ne tombent pas enceintes toutes seules ! » s’emporte-t-elle. Elle raconte avoir pris ses deux enfants à part – deux garçons –, pour « leur faire comprendre à quel point il était important de s’investir pour que les bonnes personnes arrivent au pouvoir et que les femmes conservent leur droit de choisir ».

Yvonne David soutient que les Géorgiens sont aujourd’hui « davantage conscients que les élections comptent, et pas seulement tous les quatre ans pour élire le président ». Pour défendre ce droit, poursuit-elle, il est urgent de placer des démocrates à tous les mandats électifs possibles au niveau local. Si la Cour suprême rend la possibilité aux États de décider de leur législation en matière d’avortement, les élus locaux seront en effet chargés de légiférer seuls et d’appliquer la loi. « Si Stacey Abrams est élue au poste de gouverneur et que son vice-président ou le procureur général est républicain, comment va-t-elle gouverner ? » s’interroge Sheila Ford. « Il faut des démocrates partout en dessous d’elle », renchérit Deb Powell.

La sénatrice Michelle Au, l’une des rares médecins élue de Géorgie – et la seule démocrate, fait partie des candidats soutenus par ces militantes. Anesthésiste à Atlanta, elle est actuellement sénatrice pour le 48e district et brigue désormais, en raison d’un redécoupage électoral controversé, un siège à la Chambre des représentants de Géorgie. Pour elle, défendre l’accès à l’avortement s’inscrit dans une lutte plus large pour un accès équitable aux soins de santé. « Ces droits devraient être protégés au niveau fédéral, imposés du haut vers le bas. Dire que ces droits peuvent être restreints au niveau local va vraiment à l’encontre du travail que nous pensons devoir faire », assure le Dr Au.

Dr Michelle Au, sénatrice de l’État de Géorgie. © The COL Collection, inc

« L’option la plus simple serait que les patientes puissent se faire soigner au plus près de chez elles, dans leur État, auprès d’un médecin qu’elles connaissent et en qui elles ont confiance. Mais cette option, semble-t-il, sera bientôt inaccessible à la plupart des Géorgiennes ». La loi de 2018, qui criminalise l’avortement dès six semaines de grossesse, menace aussi l’exercice des professionnels de santé. « Cela pèse sur les moyens de subsistance des médecins, leur carrière et leur capacité à soigner des patients. Donc cela les force à choisir de ne pas fournir un soin qu’ils voudraient proposer », regrette la sénatrice. Et cela pourrait aller encore plus loin. Certains députés républicains, assure-t-elle, ont en tête d’aboutir à une interdiction totale de l’IVG.

C’est la ligne soutenue par le lobby chrétien conservateur Frontline Police Action. Son président, Cole Muzio, parle d’une « bataille culturelle » entre deux Amériques et qualifie l’ère Roe v. Wade de « tyrannie ». Son organisation soutient des candidats à tous les postes au sein de l’État de Géorgie. Ces élections, dit-il, seront « cruciales pour le droit à la vie ». « Quand les électeurs se rendront aux urnes, le sujet sera au cœur du scrutin comme jamais il ne l’a été. Il faut faire élire des candidats défendant le droit à la vie pour sécuriser nos gains. Ensuite nous voulons continuer à travailler pour interdire totalement l’avortement. Mais ça prendra du temps pour ramener l’interdiction de six semaines à… zéro ! ». Cole Muzio l’assure : « la bataille ne fait que commencer ». Il souligne aussi que la Géorgie doit se préparer à l’après Roe v. Wade : « il va y avoir plus de naissances et plus de femmes qui n’y sont pas préparées. Il faut les accompagner ».

*Le nom a été changé pour préserver l’anonymat de la personne interrogée

