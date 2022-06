À la Une: l’impossible dialogue en Équateur

Revue de presse des Amériques

En Équateur, le conflit social et ses conséquences font évidemment les gros titres de la presse. « Pénurie », peut-on lire sur la Une du journal Expreso, à côté d’une photo qui montre les étals vides d’un supermarché. Selon le site de la chaine CNN en espagnol, les autorités ont commencé à approvisionner en kérosène l’aéroport de Quito : 100 000 gallons viennent d’être livrés. Beaucoup de produits ne sont plus accessibles ou alors seulement à des prix fortement supérieurs par rapport à ceux d’avant le conflit. « La presse appelle désespérément au dialogue les deux parties », c’est le titre du journal El Comercio. Mais pour l’instant, les chances de voir les représentants de la Conaie et du gouvernement s’assoir autour d’une table sont quasi inexistantes, selon El Comercio. Le journal rappelle que la Conaie exige comme condition préalable, pour reprendre les discussions avec les autorités, la levée de l’état d’urgence ce que le gouvernement refuse.

Le Sénat et la Cour suprême présente des positions différentes sur les armes

Aux États-Unis, le débat sur le contrôle des armes reste tendu et contradictoire: alors que la Cour suprême a décidé jeudi de faciliter le port des armes à l’extérieur du domicile, le Sénat a adopté un projet de loi bipartisan visant à restreindre l’accès aux armes. Deux positions contraires qui suscitent beaucoup de commentaires. Pour le Washington Post, le texte adopté par 50 démocrates et 15 républicains représente l’une des plus grandes avancées en matière de contrôle d’armes à feu depuis plus de 25 ans. Selon le journal, c’est le massacre dans une école primaire à Uvalde, en mai dernier - qui a fait 21 victimes, dont 19 enfants - qui a changé la donne et a fait bouger les lignes chez les conservateurs. Le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnel précise d’ailleurs dans le Washington Post les raisons qui l’ont poussé à accepter le « deal » avec les démocrates : « J’espère que le compromis sera vu d’un bon œil par les électeurs des banlieues, ces zones qu’il faut reconquérir pour obtenir à nouveau une majorité au Congrès ».

Après l’arrêt de la Cour suprême, la crainte d’une augmentation de la violence

Un projet dont l’intention va à l’encontre de celle de la Cour Suprême qui a donc rejeté les restrictions au port d'arme en public, restrictions en vigueur dans plusieurs États comme la Californie ou encore New York. En Californie, les défenseurs d’un contrôle plus strict sur les armes s’inquiètent des conséquences de l’arrêt de la Cour suprême. C’est à lire dans le Los Angeles Times. Selon le responsable d’une ONG qui combat les violences liées aux armes à feu, l’autorisation de porter une arme en dehors du domicile pourrait augmenter le taux d’homicides. « Car les Américains ne sont pas plus violents que les habitants d’autres pays occidentaux. Ce qui change c’est qu’ils ont accès aux armes à feu plus facilement, ils ont des outils mortels qu’ils n’hésitent pas à utiliser en cas d’altercations. À New York, les autorités se préparent également à l’application de l’arrêt de la Cour suprême », écrit le New York Post. Jusqu’à présent il fallait avoir une autorisation spéciale permettant le port d’une arme à l’extérieur de son domicile. « Nous allons tout faire pour ne pas mettre la vie des New-Yorkais en danger », a réagi le maire de la ville Eric Adams, cité par le New York Post.

Les effets psychologiques de l’insécurité en Haïti

En Haïti, une partie de population souffre d’insomnie à cause de l’insécurité dans le pays. C’est un reportage à lire sur le site d’information Ayibopost. Selon le journal en ligne qui a consulté plusieurs psychologues, le phénomène de l’insomnie à cause de la situation violente dans le pays se répand de plus en plus. « Les conflits avec les gangs qui obligent les gens à déménager provoquent une situation de stress général, dont l’insomnie est une conséquence », explique un psychologue. Selon Ayibopost, l’angoisse provoquée par l’insécurité touche également les enfants et adolescents, ce qui pourrait considérablement aggraver leur état de santé mentale. D’ailleurs, selon l’Unicef, 55 000 enfants de la capitale Port-au-Prince ne sont pas retournés à l’école depuis avril dernier, lorsque les affrontements entre gangs ont atteint un degré de violences inédit. C’est à lire dans le journal Le Nouvelliste.

