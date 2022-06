États-Unis: le Sénat vote une loi limitant l'accès aux armes

Magasin de vente d'armes à Forth Worth, au Texas (image d'illustration). Getty Images via AFP - SPENCER PLATT

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Ce jeudi 23 juin fut une journée aux décisions contradictoires concernant le port d'armes aux États-Unis. Il y eu tout d'abord un arrêt de la Cour suprême invalidant une loi de l'État de New-York limitant les permis de port d'armes. La plus haute instance judiciaire a ainsi consacré le droit au port d'armes en public. Une décision « contraire au bons sens » selon le président Joe Biden et « honteuse en pleine prise de conscience nationale sur la violence par armes » selon la gouverneure de New York. Une prise de conscience qui a pu se mesurer plus tard dans la journée : le Sénat a en effet réussi à adopter un projet de loi pour lutter contre la violence armée. Une première depuis des décennies.