De premiers États américains bannissent l'avortement, Biden dénonce une «erreur tragique»

Le président des États-Unis Joe Biden a déclaré vendredi que la décision de la Cour suprême annulant le droit à avorter était une « erreur tragique » et le résultat d'une « idéologie extrémiste » alors que près de la moitié des États américains pourraient interdire l’interruption volontaire de grossesse pour les femmes.

« Cette décision est le résultat d'un effort délibéré depuis des décennies pour rompre l'équilibre de notre droit », a déclaré le président des États-Unis. La Cour suprême composée de neuf juges, qui porte pour longtemps l'empreinte de la droite religieuse américaine suite aux nominations faites par Donald Trump, « ramène littéralement l'Amérique 150 ans en arrière » en invoquant d'anciennes jurisprudences, a-t-il déploré dans le grand hall d'entrée de la Maison Blanche.

Joe Biden, dont la cote de popularité est chancelante, a promis de faire « tout ce qui est en son pouvoir », par voie de décrets et décisions réglementaires, pour tâcher malgré tout de protéger l'accès aux interruptions volontaires de grossesse, désormais menacé dans la moitié des États américains.

Garantir aux femmes le voyage dans un État où l’avortement resterait légal

Le président s'est en particulier engagé à protéger le droit des Américaines à voyager pour se rendre dans un État où l'avortement resterait légal, ainsi que l'accès aux pilules abortives, utilisées en tout début de grossesse. Mais il a reconnu que sa marge de manœuvre était réduite et que seul le Congrès américain pouvait rétablir ce droit dont bénéficiaient toutes les Américaines depuis 1973, en votant une législation fédérale qui écraserait les décisions des États, et notamment de ceux aux mains des républicains.

Je sais que maintenant tant de femmes vont devoir faire face à des situations incroyablement difficiles. Je vous entends. Je vous soutiens. Je suis avec vous. Le consensus, les conséquences sur le peuple américain, les principes centraux d’égalité, de liberté, de dignité et la stabilité de l’état de droit exigeaient que l’arrêt Roe contre Wade ne soit pas annulé. Joe Biden: «Mon administration va utiliser tous ses pouvoirs légaux appropriés»

Rappelant que l'un des magistrats, le conservateur Clarence Thomas, plaide publiquement pour revoir des jurisprudences fondant le droit à la contraception ou au mariage pour tous, Joe Biden a asséné: « La Cour nous emmène sur une voie extrême et dangereuse ».

Un droit à l’avortement qui pourrait être interdit dans la moitié des États

Dans la foulée de cette décision de la Cour suprême, le Missouri a annoncé qu'il interdisait l'IVG, vingt-cinq autres États pourraient suivre. Les cliniques du Dakota du Sud ou de Géorgie ont déjà fermé leurs portes, alors qu’une dizaine d'États libéraux autorisent au contraire le droit à l'avortement, comme la Californie ou New York, qui se sont d'ores et déjà engagés à défendre l'accès aux IVG sur leur sol.

« C'est un jour monumental pour le caractère sacré de la vie », a déclaré le procureur général du Missouri Eric Schmitt dans un tweet accompagné d'une image le montrant en train de ratifier le texte qui met fin « véritablement » à l'avortement dans le Missouri - État qui ne disposait plus que d'une clinique permettant une telle opération.

La gouverneure républicaine du Dakota du Sud, Kristi Noem, a elle annoncé que l'avortement était désormais illégal dans cet Etat du nord des Etats-Unis, en vertu d'une loi dite « zombie » ou « gâchette » qui avait été rédigée à l'avance, pour entrer en vigueur automatiquement en cas de changement de jurisprudence à la Cour suprême.

Peu après, le gouverneur républicain de l'Indiana a annoncé convoquer la législature de cet autre Etat du nord des États-Unis pour prononcer au plus vite l'interdiction de l'avortement.

Selon l'institut Guttmacher, un centre de recherche qui milite pour l'accès à la contraception et à l'avortement dans le monde, la moitié des États devraient interdire à plus ou moins court-terme les avortements. Parmi ces États: la Floride, le Texas, l’Arizona, le Montana, le Wisconsin, l’Alabama ou encore l’Ohio.

Des conséquences quasi immédiates dans plus d'une dizaine d'États

Et même en garantissant le voyage entre États pour les femmes, voyager reste coûteux et la décision de la Cour suprême pénalisera davantage les femmes pauvres ou élevant seules des enfants, qui sont surreprésentées dans les minorités noires et hispaniques. C’est ce que soulignent les défenseurs du droit à l'avortement.

Ce sont donc désormais les États qui vont légiférer sur la question de l’interruption volontaire de grossesse rappelle notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin. Treize d’entre eux ont en réserve ce que l’on appelle des « trigger laws », des lois prêtes à s’appliquer presque immédiatement, dans les 30 jours suivants cette décision attendue et même espérée dans l’Amérique conservatrice. Des lois pour interdire l’avortement avec parfois des exceptions en cas de viol, mais pas toujours.

