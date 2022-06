Droit à l'avortement: «Pour la première fois, la Cour suprême nous retire un droit établi»

Entretien

Bouleversement majeur dans le droit des femmes aux États-Unis, le droit à l’avortement n’est désormais plus garanti. Chaque État est libre de décider de sa propre législation. La Cour suprême a rendu cette décision dans une affaire qui opposait une clinique d’avortement à l’État du Mississippi. Kimberly Kelly est sociologue et spécialiste du genre à l’université d’État du Mississippi.

RFI : Comment réagissez-vous à cette décision rendue par la Cour suprême ?

Kimberly Kelly: C’est la première fois dans l’histoire de notre pays que la Cour suprême nous retire un droit établi. Nous allons créer un pays dans lequel il est énoncé clairement dans une loi que les femmes ne sont pas capables de prendre la meilleure décision pour elles-mêmes, leur corps, leur famille et que l’État doit leur dire ce qu’elles doivent faire. Un État, au Mississippi, dirigé par des hommes blancs aisés qui soutiennent une vision très conservatrice des rôles attribués à chaque sexe. Pour eux, c’est facile : si leur fille, leur femme, leur copine a besoin d’avorter, ils pourront se payer le voyage, tout ira bien. La grande majorité des femmes du Mississippi n’auront pas cette chance. C’est un État très religieux, très conservateur. La religion s’imprègne dans tous les aspects de la vie quotidienne. En 2018, pour satisfaire leur base, ces élus du Mississippi avaient voté une loi interdisant l’avortement après 15 semaines de grossesse. C’est cette loi qui a été attaquée par la dernière clinique du Mississippi et l’affaire est petit à petit remontée jusqu’à la Cour suprême. Aujourd’hui très politisée, cette dernière a décidé de se saisir de cette affaire et de rendre cette décision. Nous y sommes : près de 50 après la légalisation de l’IVG aux États-Unis, tout s’écroule à partir de maintenant.

Quelles seront les conséquences de la décision de la Cour suprême au Mississippi ?

L’avortement va devenir inaccessible dans une bonne partie du Sud et du Midwest. Le Mississippi avait préparé une « trigger law » – une loi de déclenchement – qui entrera automatiquement en vigueur. Cette loi est encore plus stricte que celle qui existait avant l’arrêt Roe v. Wade de 1973. Elle n’autorise l’avortement que quand la vie de la mère est en danger ou en cas de viol, mais seulement si la victime a porté plainte. L’inceste ne constitue pas une exception. Ce sera la loi la plus dure en matière d’avortement que le Mississippi ait jamais connue. Et nous sommes en 2022 ! Et dans cet État, rien n’est fait pour prévenir les grossesses non désirées. Le Mississippi est un État pauvre, où la garde d’enfants est peu développée, où l’accès aux soins de santé est limité, où l’éducation sexuelle est inexistante ou se limite à promouvoir l’abstinence.

Qu’adviendra-t-il des femmes du Mississippi qui souhaiteront avorter ?

L’État le plus proche pour avorter sera l’Illinois ou la Caroline du Nord, selon l’institut Guttmacher. En raison du coût du voyage, de l’essence, du logement sur place et de la difficulté de faire garder ses enfants, cette option sera inaccessible à la majorité des femmes. Il y aura des conséquences économiques : davantage de femmes seront forcées de quitter la population active car elles ne pourront pas se permettre de payer les frais de garde d’enfants. Le taux de pauvreté - déjà important - va s’aggraver, tout comme les taux de mortalité maternelle et infantile. Au Mississippi, les Afro-américaines seront les premières touchées : elles sont déjà aujourd’hui trois fois plus susceptibles de perdre la vie pendant leur grossesse ou dans l’année qui suit la naissance de l’enfant.

