Droit à l'avortement révoqué aux États-Unis: «Cette décision de la Cour suprême est la pire option»

La Cour suprême a renversé deux arrêts qui garantissaient au niveau fédéral le droit à l’avortement. Chaque État est désormais libre de décider de sa propre législation et beaucoup ont déjà prévu d’interdire l’IVG. Réaction de Lauren Frazier, responsable des relations publiques de Planned Parenthood Southeast, l’un des principaux regroupements de planification familiale aux États-Unis.

RFI: Que représente pour vous le renversement de l’arrêt Roe V. Wade ?

Lauren Frazier : Nous n’avions jamais encore perdu un droit constitutionnel. C’est sans précédent. Le droit à l’avortement pourrait être supprimé dans 26 États - la moitié du pays - notamment dans le Sud et le Midwest. Treize États ont une « trigger law » (loi de déclenchement, ndlr) en vigueur. Donc dans ces États, l’avortement deviendra illégal ou son accès sera sévèrement restreint, immédiatement ou sous quelques jours. C’est le cas au Mississippi et en Alabama. En Géorgie, c’est une loi de 2018, actuellement bloquée par les tribunaux, qui devrait s’appliquer. Elle interdit l’avortement après six semaines de grossesse. Dans tout le pays, 36 millions de personnes sont menacées de perdre leur accès aux soins. La plupart sont des Afro-américaines, des LGBTQ +, des jeunes et des personnes qui vivent en zone rurale. On a vu ce que ça donnait au Texas, lorsque des femmes devaient fuir dans un autre État pour pouvoir avorter. Ce n’est qu’un prélude.

Quelles sont les particularités des trois États que couvre votre section de Planned Parenthood, la Géorgie, l’Alabama et le Mississippi ?

Nous sommes dans le sud-est des États-Unis, l’une des régions les plus hostiles à l’accès à la santé reproductive. Même si l’IVG est une procédure commune et sûre, les opposants à l’avortement essayent depuis des années d’en restreindre l’accès, en imposant, encore et encore, des règles inutiles. Le Mississippi en a voté une vingtaine. Chacune de ces règles représentent de la paperasse et des coûts supplémentaires pour les établissements qui pratiquent des avortements : beaucoup ont fermé, la clinique de Jackson est la dernière qui subsiste dans cet État. Celles qui cherchent à avorter doivent faire face à d’autres obstacles, comme des périodes d’attente de 24h après la première consultation, elles doivent recevoir obligatoirement du « conseil » et des documents qui les encouragent à ne pas poursuivre. Ce n’est déjà pas facile d’accéder à l’avortement aujourd’hui, mais au moins l’arrêt Roe v. Wade permettait jusqu’ici d’avorter en toute légalité.

Comment l’organisation Planned Parenthood va-t-elle travailler désormais ?

Nous allons continuer à faire ce que nous faisons d’habitude, à savoir informer les gens sur les options qui s’offrent à eux. Le renversement de l'arrêt Roe v. Wade implique que les lois seront désormais très différentes entre les États. Nous allons devoir naviguer entre ces différentes législations. En Géorgie par exemple, il sera toujours possible d’avorter jusqu’à six semaines de grossesse, un délai très court. Nous allons donc nous assurer que les femmes soient bien au courant, qu’elles connaissent leur cycle et sachent déterminer à quel stade de leur grossesse elles se trouvent pour pouvoir recourir à un avortement si elles le souhaitent. Si elles dépassent le délai, nous les orienterons potentiellement vers un autre État. Nous continuerons à les soutenir dans les limites de ce que nous impose la loi. l’approche des élections de mi-mandat, nous allons aussi tenter de leur indiquer quels élus soutiennent leur accès aux soins et quels sont ceux qui tentent de leur barrer la route.

