Équateur: le Parlement débat d'une demande de destitution à l'encontre du président Lasso

Après treize jours de grève générale en Équateur, le Parlement s’est réuni, samedi 25 juin, pour étudier la possible destitution du président libéral Guillermo Lasso, à qui il est reproché, entre autres, sa politique économique qui aurait appauvri une partie de la population équatorienne. Le président est également critiqué pour sa réponse aux manifestations, jusqu’ici inflexible.

Avec notre correspondante à Quito, Alice Campaignolle

Un seul point à l’ordre du jour de la session parlementaire n°782 : la destitution du président pour « grave crise politique » après plus de dix jours de grève générale pour dénoncer la vie chère notamment. Des protestions réprimées violemment par les forces de l’ordre, cinq personnes au moins sont mortes parmi les manifestants.

Ce mécanisme constitutionnel permettrait au Parlement de pousser le président Guillermo Lasso vers la sortie, mais, comme il l’a exprimé à travers son secrétaire juridique Fabian Pozo, cela n’a rien de légitime, selon lui : « N’importe quel démocrate devrait repousser la demande faite par ces parlementaires car ce qu’ils cherchent à faire, c’est à détourner un mécanisme constitutionnel de contrôle politique dans le seul but de déstabiliser le pays », a-t-il déclaré.

Lasso desserre l'étau

Pourtant, malgré ces mots, pour la première fois samedi, le président a reculé dans sa confrontation avec les manifestants, issus des communautés indigènes pour la plupart, en abrogeant l’état d’urgence qu’il avait imposé dans six provinces du pays.

Les parlementaires ont désormais trois jours pour décider s’ils veulent ou non destituer leur président et que soient organisées de nouvelles élections présidentielle et législatives. Il y a cependant peu de chance que la destitution soit votée puisqu'il faudrait deux tiers des voix du Parlement et l’opposition est divisée sur ce point.

