À la Une: quelles suites donner à la décision de la Cour suprême sur le droit à l’avortement?

Dans la presse américaine, beaucoup d’éditorialistes se posent ce matin la question de savoir comment réagir face à cette décision décriée de la Cour suprême de mettre fin au droit constitutionnel à l’avortement.

Le New York Times fait remarquer que « la Constitution américaine fournit un certain nombre d’outils pour ramener dans le droit chemin une Cour suprême » qualifiée de « voyou », par le journal. Et ces outils de contrôle sont à la disposition du Congrès qui peut « mettre en accusation et révoquer les juges, augmenter ou réduire la taille de la Cour elle-même. Le Congrès peut même annuler par une législation une décision de la Cour suprême ».

La Constitution américaine prévoit donc des garde-fous. « Le problème est plutôt d’ordre politique », estime le New York Times qui souligne que « le parti démocrate n’a que peu ou pas d’appétit pour un combat sur la nature de la Cour suprême et sa place dans notre système constitutionnel ».

Le très conservateur New York Post lance sur un ton amer : « Vous voulez savoir pourquoi les démocrates ne se lancent pas dans cette bataille ? Parce qu’un nombre important d’entre eux sont également pro-vie ».

« La suite dépendra donc de notre engagement de citoyennes et citoyens », estime de son côté le Los Angeles Times. Car « historiquement », poursuit le grand quotidien de la Côte Ouest, « la Cour suprême n’a jamais agi dans le vide. Ses décisions ont toutes été prises dans le sillage de mobilisations plus larges de mouvements sociaux. Sans le mouvement pour les droits civiques par exemple, la Cour suprême n’aurait jamais décidé la fin de la ségrégation raciale dans les écoles. En conséquence, l’accès à l’avortement aux États-Unis ne dépendra pas de six juges conservateurs. Cela dépendra du soutien apporté par les États progressistes et surtout de l’ingéniosité de nous tous », veut croire l’éditorialiste du Los Angeles Times.

De nombreux journaux américains s’accordent pour dire que les enjeux sont immenses et vont bien au-delà encore du droit à l’avortement et ses conséquences pour les femmes.

Pour le Washington Post par exemple, « La Cour suprême a déclaré la guerre à l’Amérique moderne » : « On ne revient pas 50 ans en arrière. Non, la décision des six juges conservateurs nous ramène brutalement au XIXe siècle », écrit le journal. « Ce qui est en danger, c’est l’Amérique dans laquelle la définition de l’égalité s’est élargie, dans laquelle l’État n’a pas le droit de s’immiscer dans nos vies, dans laquelle le droit de prendre des décisions personnelles n’est pas régi par un code postal ». Le Boston Globe s’inquiète déjà « de l’avenir de la contraception et du principe de la discrimination positive », le Miami Herald de celui « du mariage gay ».

Équateur : sous pression des parlementaires, le président lâche du lest

Le mouvement indigène contre la vie chère entre ce lundi dans sa troisième semaine. Et alors qu’au Parlement équatorien les députés débattent toujours d’une éventuelle destitution de Guillermo Lasso, « le chef d’État conservateur a lâché du lest hier soir », annonce le journal El Diario.

« Nous sommes engagés à répondre à tous les points de l’agenda de nos frères indigènes et paysans. J’ai décidé de réduire le prix de l’essence de 10 cents de dollar par gallon et le prix du diesel également de 10 cents par gallon. Les Équatoriens qui cherchent le dialogue trouveront la main tendue du gouvernement ; ceux qui cherchent le chaos, la violence et le terrorisme trouveront la pleine force de la loi », a déclaré Guillermo Lasso dimanche soir.

La baisse du prix des carburants, c’était la principale revendication des manifestants indigènes. Mais la Conaie, la Confédération des nationalités indigènes, qui est la plus puissante organisation indigène de l’Équateur, a d’ores et déjà annoncé que « cette baisse promise par le président était insuffisante », rapporte El Universo. Mais elle se dit tout de même confiante: « la mobilisation commence à porter ses fruits », a déclaré la Conaie qui veut « consulter ses membres pour décider de la marche à suivre ».

En attendant, « Quito a connu un dimanche calme après plusieurs jours de violents affrontements », se réjouit La Hora qui estime que les deux côtés doivent faire des concessions parce qu’« aucun camp n’a suffisamment de poids politiques pour s’imposer à l’autre ».

