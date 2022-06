États-Unis: l’avortement s’impose comme la thématique principale des élections de mi-mandat

Aux États-Unis des partisans du droit à l’avortement continuent de se mobiliser. Une veillée aux chandelles a été organisée dimanche 26 juin devant la Haute cour, tout près du Capitole. Alors que la moitié du pays s’apprête à interdire ou restreindre l’accès à l’IVG, la question semble déjà imposée comme le thème principal des élections de mi-mandat à cinq mois du scrutin

Dès vendredi et l’annonce de l’annulation de l’arrêt Roe vs Wade par la Cour Suprême, le président démocrate Joe Biden s’est présenté face aux Américains à peine quelques heures plus tard.

« Cet automne, [l’arrêt] Roe [vs Wade] est sur le bulletin de vote. Les libertés individuelles sont sur le bulletin de vote. Les droits à la vie privée, à la liberté, à l'égalité, tous ces droits tous sur le bulletin de vote », a-t-il dit.

Le message de Joe Biden aux Américains est clair : le 8 novembre prochain, il faut voter pour des candidats pro-avortement.

Menacés de perdre la majorité au Congrès, les démocrates comptent profiter de ce débat de société pour remobiliser leur base… mais aussi pour faire basculer les indécis dans leur camp : d’après des sondages récents aux États-Unis, les électeurs sans étiquette se mobiliseraient deux fois plus pour des candidats pro-avortement.

L’enjeu de ces élections de mi-mandat sera particulièrement fort dans une série d’États clés comme l’Arizona, le Colorado ou le Nevada, où le droit à l’avortement est menacé.

À l’inverse, les républicains, forts de ce succès, ont lancé leur campagne axée sur les difficultés de l’administration démocrate confrontée à une économie en berne et une inflation galopante. Les conservateurs comptent pouvoir surfer sur l’impopularité du président Joe Biden, au plus fort depuis son élection : seulement 36 % d’opinions favorables.

