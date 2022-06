États-Unis: la Cour suprême valide les prières d'un entraîneur dans un lycée public

Dans une nouvelle décision, la cour suprême des États-Unis prend cette fois-ci position en faveur d’un entraîneur sportif d’un lycée public qui avait pour habitude de prier après les matchs de son équipe.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

Jusqu’en 2015, Joe Kennedy dirige l’équipe de football américain d’un lycée de l’État de Washington dans l’ouest du pays. Mais en 2016, c’est terminé. Le district scolaire local explique alors le non renouvellement de son contrat par les prières qu’il dirigeait au centre du terrain après les matchs, rejoint par des joueurs de son équipe et de l’équipe adverse.

Pour le district, cela contrevenait à la nécessaire neutralité de l’État sur les questions de religion. C’était d’ailleurs la position de la Cour suprême depuis une soixantaine d’année. Jusqu’à ce lundi. Dans une décision partagée, la cour considère que la liberté d’expression et de conscience s’impose par rapport au principe de séparation de l’Église et de l’État, dans la mesure où ces prières n’étaient pas obligatoires.

Durant la procédure, des familles expliquaient que certains élèves se sentaient tout de même un peu contraints.

Après ses décisions sur l’avortement et le port d’arme à New York, c’est la troisième fois en quelques jours que la Cour revient sur une jurisprudence datant de plusieurs décennies. C’est aussi la troisième fois qu’elle tranche en faveur de positions religieuses ou conservatrices.

Et une fois de plus, cette décision divise la Cour en fonction de ses lignes de fracture politique. La décision est appuyée par les six juges conservateurs, alors que les trois juges libéraux publient en parallèle un avis contraire.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne