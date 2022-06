L'Équateur annonce une baisse du prix des carburants, à l'origine de la contestation

Tandis que le Parlement débat d'une éventuelle destitution du président équatorien Guillermo Lasso, celui-ci a annoncé dimanche une baisse du prix des carburants. Mais cette réduction reste inférieure aux demandes des milliers d'indigènes qui manifestent et bloquent une partie du pays depuis deux semaines.

« J'ai décidé de réduire le prix de l'essence de 10 cents [de dollar] par gallon [3,78 litres] et le prix du diesel également de 10 cents le gallon », a déclaré le président équatorien dans une allocation radio-télévisée, dimanche 26 juin, alors que les députés débattent sur une destitution éventuelle de Guillermo Lasso.

Une baisse moindre qu'attendue

Cette réduction va porter le prix du diesel à 1,80 dollar, et celui de l'essence à 2,45 dollars. C'est en-deçà de ce que réclamait la puissante confédération des nationalités indigènes (Conaie), fer de lance des manifestations contre la hausse du coût de la vie. Elle exigeait une baisse des prix des carburants à 1,50 et 2,10 dollars alors que le diesel a grimpé de 90% (à 1,90 dollar) en moins d'un an et l'essence de 46% (à 2,55 dollars).

Une décision qui intervient alors que le Parlement équatorien examine depuis samedi soir la demande de destitution de Guillermo Lasso, que des députés d'opposition rendent responsable de la « grave crise politique » qui secoue le pays. Dimanche, le président a lancé un appel au « dialogue ». « Les Équatoriens qui cherchent le dialogue trouveront un gouvernement qui a la main tendue. Ceux qui cherchent le chaos, la violence et le terrorisme trouveront la pleine force de la loi », a assuré le président Lasso. Samedi soir, il avait mis fin à l'état d'urgence déclaré huit jours auparavant dans six des 24 provinces du pays, les plus touchées par les manifestations.

La production pétrolière menacée

Depuis le début des manifestations le 13 juin, les violences ont fait au moins six morts et des dizaines de blessés. Quito est en grande partie paralysée et ses accès bloqués par de nombreux barrages routiers. Les manifestants ont tenté à deux reprises, jeudi et vendredi, de pénétrer dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, d'où ils ont été repoussés par les forces de l'ordre.

La journée de dimanche a été calme mais le leader du mouvement a promis la poursuite de la mobilisation. De son côté, le ministère de l'Énergie a averti que la production de pétrole en Équateur était à un « niveau critique » et cesserait d'ici 48 heures si les manifestations et blocages se poursuivent, parlant d'une production déjà réduite ce jour à 50% de la normale. « Le vandalisme, la saisie des puits et la fermeture des routes ont empêché le transport des fournitures et du diesel nécessaires au maintien des opérations », selon le ministère. Le pétrole, extrait dans les provinces amazoniennes, est le premier produit d'exportation du pays.

