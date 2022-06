Venezuela: le nombre de personnes placées sur écoute en forte augmentation

Selon Telefonica, le nombre «d'interceptions légales» sur ses lignes téléphoniques et accès internet est passé de 380 250 en 2016 à 861 004 en 2021. (Image d'illustration)

Ce sont des chiffres qui traduisent « une surveillance massive » de la population vénézuélienne, dénoncent les organisations de défense de la liberté d'expression. D'après l'opérateur de téléphonie mobile du pays et fournisseur d'accès à internet, Telefonica, le nombre de demandes d'interception sur des lignes qu'il gère a plus que doublé en cinq ans. Près de 900 000 de ses abonnés ont été placés sur écoute par les autorités vénézuéliennes l'an dernier.

Telefonica est un géant dans le domaine des télécommunications. Le groupe espagnol est implanté dans de nombreux pays d'Amérique latine, et au Venezuela, il s'est imposé comme le principal opérateur de téléphonie mobile. Les chiffres qu'il a publiés ne portent que sur les lignes qu'il gère. Mais « la situation doit être similaire » chez les autres opérateurs, estiment les défenseurs des droits de l’homme.

20% des clients de Telefonica

Selon Telefonica, le nombre « d'interceptions légales » sur ses lignes téléphoniques et accès internet est passé de 380 250 en 2016 à 861 004 en 2021. Cela représente plus du double en l'espace de cinq ans. Autre chiffre communiqué par l'entreprise: ces « interceptions » ont concerné 20% des clients de Telefonica au Venezuela, une proportion plus de 70 fois supérieure à celle observée par l'entreprise au Brésil, 400 fois supérieure à celle observée en Argentine.

« Niveau de surveillance très élevée »

Ces chiffres « témoignent d'un niveau de surveillance très élevée » a réagit le directeur de l'ONG Espacio Publico. « Cela témoigne d'un programme de surveillance massive », dénonce pour sa part le directeur de VE Sin Filtro, deux organisations défendant la liberté d'expression. Et le second voit dans ces demandes des autorités à Telefonica « un abus systématique d'interception des communications ».

