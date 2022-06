Équateur: le dialogue se poursuit entre manifestants et gouvernement

Des représentants du gouvernement équatorien et de l'organisation amérindienne Conaie se sont rencontrés à Quito, le 27 juin 2022.

Après deux semaines de manifestations contre la cherté de la vie, les représentants des manifestants indigènes ont tenu lundi 27 juin un premier dialogue direct avec le gouvernement, sans résultat tangible jusqu'à présent.

Les dirigeants de la puissante Confédération des nationalités indigènes (Conaie), fer de lance des manifestations, dont son chef Leonidas Iza, ont rencontré pendant près de cinq heures une délégation officielle menée par le ministre des Affaires gouvernementales Francisco Jimenez.

La réunion, qui doit reprendre ce mardi à 9h (14h TU), se déroule dans une annexe de la basilique catholique du centre historique de la capitale, en présence de représentants de l'Église et du Congrès.

À son ouverture, Leonidas Iza a appelé le gouvernement à mener « une politique qui puisse bénéficier davantage aux pauvres ». « Nous n'avons aucun problème à passer autant de jours que nous le souhaitons, avec nos camarades, à marcher pacifiquement dans la ville de Quito et sûrement dans les autres villes d'Équateur », a prévenu une nouvelle fois le chef de la Conaie pendant les débats.

Des concessions du gouvernement

En signe de volonté de dialogue, le gouvernement a réduit dimanche le prix de l'essence et du diesel de 10 cents de dollars, mais les amérindiens jugent « insuffisante » cette première baisse et demandent une réduction de 40 cents. Avec cette dernière baisse, les subventions atteignent 13,2% des recettes du budget général de l'État pour près de 3,4 milliards de dollars, soit l'équivalent du budget de l'éducation ou de la santé, a souligné M. Jimenez, appelant à la « recherche du consensus, [...] sans condamner l'État à l'inefficacité ou à la faillite ». Le prix des carburants constitue la principale revendication des manifestants, avec un moratoire d'un an sur le paiement des dettes bancaires des paysans.

En signe de volonté d'ouverture, le président équatorien Guillermo Lasso a mis fin samedi à l'état d'urgence décrété une semaine auparavant dans six des 24 provinces du pays les plus touchées par les manifestations, une condition des protestataires pour entamer les pourparlers. Il a renouvelé dimanche soir son appel au « dialogue », avertissant toutefois « ceux qui cherchent le chaos, la violence et le terrorisme (qu'ils) trouveront la pleine force de la loi ».

Dimanche, une manifestation pacifique s'est déroulée dans le centre historique de la ville de Quito. Femmes en tête, plusieurs milliers d'indigènes, certains portant lances et boucliers, ont défilé près de la présidence, lourdement protégée par les forces de l'ordre.

Des manifestants amérindiens près de Basilique du Vœu national de Quito, le 27 juin 2022. © Dolores Ochoa/AP

Guillermo Lasso sous la menace d'une destitution

Sous pression des manifestants d'un côté, le président Lasso, au pouvoir depuis mai 2021, est également menacé de destitution par le Parlement. L'opposition parlementaire, majoritaire mais divisée, le rend responsable de la « grave crise politique » qui secoue le pays.

Tard dimanche soir, les parlementaires ont à nouveau suspendu, après sept heures de discussions par téléconférence, leur débat ouvert samedi sur une éventuelle destitution. Ils doivent le poursuivre ce mardi à partir de 11h (16h TU). Après les débats, les députés auront 72 heures pour voter. Une majorité de 92 voix sur 137 est nécessaire pour que la procédure de destitution soit adoptée.

