États-Unis: un témoin décrit Donald Trump aux abois lors de l'attaque du Capitole

Au cours d’une audition annoncée la veille, les neuf membres de la commission spéciale de la chambre des représentants sur l’attaque du Capitole des États-Unis du 6 janvier 2021 ont reçu ce mardi 29 juin le témoignage accablant de l’ancienne assistante du chef de cabinet de la présidence. Selon elle, l'ex-président Donald Trump aurait tenté de rejoindre la foule au Capitole en essayant de conduire lui-même une voiture.

Publicité Lire la suite

Cassidy Hutchinson, 25 ans, a décrit devant la commission tout ce que Donald Trump et son entourage proche savaient des événements en préparation et qu’ils n’auraient rien fait pour arrêter. C’est un témoignage dévastateur et accablant.

Selon elle, Donald Trump et son entourage savaient que des hommes armés étaient dans la foule pour écouter son discours ce jour-là. Et en coulisses, elle a entendu le président dire que ces hommes ne lui voulaient pas de mal et qu’il fallait démonter les détecteurs de métaux pour qu’ils puissent s’approcher de lui et marcher ensuite sur le Capitole, rapporte notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin.

Tout comme lorsque Donald Trump n’a rien fait alors que l’assaut avait commencé et que les émeutiers voulaient s'en prendre à son vice-président Mike Pence.

Agression d'un agent des services secrets pour se rendre au Capitole

Il aurait ensuite cherché à prendre le volant d'une voiture pour les rejoindre, selon son témoignage.

« Je suis le putain de président, amenez-moi au Capitole tout de suite », aurait-il dit, tentant d'attraper le policier au collet, selon des propos rapportés à Cassidy Hutchinson par Tony Ornato, chef de cabinet adjoint du président. « Monsieur, vous devez retirer votre main du volant, nous rentrons » à la Maison blanche, lui aurait répondu le policier. « Monsieur Trump a ensuite dirigé sa main libre vers Bobby Engel [responsable de la sécurité du président]. Et quand il m’a raconté l’histoire, [Tony] Ornato m’a dit qu’il l’avait dirigée vers la zone des clavicules », a poursuivi Cassidy Hutchinson.

La jeune femme, qui travaillait à quelques pas seulement du Bureau ovale, a aussi livré des détails troublants sur ce que l'exécutif américain savait des violences qui se préparaient en amont du 6 janvier, dont une conversation qu'elle aurait eue avec le chef de cabinet de Donald Trump, Mark Meadows, quatre jours avant l'attaque du Congrès américain.

LE témoignage de ces auditions ! pic.twitter.com/tU9bwugyQ0 — Guillaume Naudin (@gnaudin) June 28, 2022

« Ça pourrait devenir vraiment très grave le 6 janvier », aurait-il alors affirmé. « Ce soir-là, je me souviens avoir ressenti pour la première fois de la peur et de la crainte vis-à-vis de ce qui pourrait se passer le 6 janvier » 2021, a-t-elle confié dans un témoignage qui pourrait contraindre Mark Meadows à sortir du silence pour livrer sa version des faits.

« Votre tentative de cacher la vérité au peuple américain échouera »

Le président de la commission du 6 janvier, après avoir salué le courage de la jeune femme de 25 ans, s’est d’ailleurs adressé à ceux qui ne coopèrent pas depuis le début de l’enquête, rapporte notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin :

« Je veux parler directement à la poignée de témoins qui ont été des exceptions dans notre enquête, le petit nombre qui nous a carrément défié, ceux dont la mémoire a flanché encore et encore sur les détails les plus importants, et à ceux qui ont peur de Donald Trump et ceux qui l’assistent, a dit Bennie Thomson. Grâce au courage de cette femme et d’autres comme elle, votre tentative de cacher la vérité au peuple américain échouera. Et à ce groupe de témoins qui ont entendu ce témoignage aujourd’hui : si soudainement vous vous rappelez de quelque chose dont vous ne vous souveniez pas précédemment, ou s’il y a des détails que vous aimeriez clarifier, ou si vous retrouvez un peu de courage que vous aviez caché quelque part, notre porte reste ouverte. »

L'ex-président Donald Trump, qui flirte ouvertement avec l'idée de se représenter à la présidentielle de 2024, a dénoncé avec véhémence l'ensemble de ces révélations. « C'est tordu et faux, tout comme l'ensemble des travaux de la commission », a-t-il fustigé dans une série de publications sur son réseau social Truth Social.

Il a d'ores et déjà prévenu qu'il enterrerait les travaux de cette commission s'il arrivait à prendre le contrôle de la Chambre des représentants lors des législatives de mi-mandat en novembre.

► À lire aussi : Assaut sur le Capitole aux États-Unis : comment Trump faisait pression sur la Justice

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne