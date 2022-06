États-Unis: le chanteur R. Kelly condamné à 30 ans de prison pour crimes sexuels

L'ancienne star du R&B R. Kelly et son avocate Jennifer Bonjean sur un croquis, lors de la lecture de sa sentence par la justice américaine, le 29 juin 2022.

Aux États-Unis, la sentence est tombée dans le procès de R. Kelly. Le chanteur de R&B a été condamné à 30 ans de prison à New York, après avoir été reconnu coupable de plusieurs crimes sexuels, notamment exploitation sexuelle de mineur. Alors qu’il s’agit d’un des procès phares du mouvement #MeToo, l’ancienne star devra ensuite répondre d’autres actes à Chicago, notamment.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Pour la juge Ann Donnelly, il faut « protéger la société de comportements prédateurs comme ceux de R. Kelly ». La magistrate a donc décidé d’une peine plus lourde que celle demandée par les procureurs : 30 ans de prison pour le chanteur américain.

En septembre dernier, il avait été reconnu coupable, entre autres, d’avoir dirigé un réseau qui recrutait et préparait des filles, souvent mineures, à avoir des relations sexuelles avec lui. « Une mafia », a insisté l’un des procureurs durant le procès.

Pour certaines des victimes présentes mercredi 29 juin à l’audience, c’est « la fin d’un cauchemar ». « Il a détruit tellement de vies. J’espère qu’on pourra enfin guérir », a déclaré l’une des plaignantes.

Cette sentence tombe après des décennies d’accusation d’abus contre R. Kelly qui a toujours tout nié et avait jusqu’ici réussi à s’en sortir. Cette fois, la justice américaine ne compte plus le lâcher. Après sa condamnation à New York, c’est à Chicago qu’il devra répondre de ses actes. Son procès pour pédopornographie s’ouvre le 15 août prochain.

