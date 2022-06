États-Unis: passe d'armes entre républicains et démocrates après le drame migratoire au Texas

Au moins 51 morts, des adultes et des enfants. Des migrants ont été retrouvés lundi 27 juin dans un semi-remorque au Texas, sans eau, aucune climatisation et sous une température caniculaire : 22 étaient mexicains, sept du Guatemala, deux du Honduras, les nationalités des 19 autres ne sont pas connues. Trois personnes ont pour l’instant été arrêtées. Ce drame, comme celui après la fusillade d’Uvalde, a pris aussitôt un tour politique au Texas. Les républicains accusent Joe Biden d’en être le responsable, les démocrates répondant avec compassion pour les familles.

Avec notre correspondant à Houston, Thomas Harms

À peine 45 minutes après la découverte macabre, le gouverneur du Texas Greg Abbott accuse sur Twitter le président américain d’en être le responsable. Les médias reprennent alors en boucle son message: « Ces morts sont à imputer à Biden. Elles sont le résultat de sa politique d'ouverture des frontières. »

Une opinion relayée par ses partisans sur Fox News, comme Tom Homan , l’ancien directeur de l’Office de l’immigration et des douanes (ICE) sous Donald Trump : « Les faits sont que la politique de Biden a permis des records d’immigration, et plus il y a de personnes qui passent cette frontière, plus il y a de morts. »

En 2017, dix migrants avaient déjà perdu la vie dans un camion à San Antonio. Et le numéro 2 du Texas, Dan Patrick, s’en était alors aussi pris aux démocrates, avec le même argumentaire, mais à cette époque Donald Trump était à la Maison Blanche : « Les politiques de l’administration Obama, et les politiques des démocrates d’une frontière ouverte facilitent les trafiquants qui n’ont rien à faire de la vie humaine. »

Pourtant, les autorités fédérales démocrates actuelles ont maintenu toutes les mesures de Donald Trump concernant la frontière. Certaines par choix, d’autres par injonction des tribunaux, notamment le Titre 42 entré en vigueur avec le Covid qui permet d’expulser des migrants avant qu’ils ne puissent demander l’asile.

De son côté, le candidat démocrate qui veut devenir gouverneur du Texas en novembre prochain, Beto O Rourke, a posté dans un ton complètement différent : « C’est dévastateur. Nos pensées vont aux familles de ceux qui ont perdu la vie ».

