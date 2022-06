Revue de presse des Amériques

Cassidy Hutchinson fait la Une de la plupart des quotidiens américains ce mercredi. Elle apparaît, veste blanche sur haut noir, la tête haute face à une meute de journalistes, en Une du New York Times. Elle qui n’était à l’époque qu’une « étudiante en pleine ascension en stage d’été à la Maison Blanche », « s’est distinguée comme le témoin le plus puissant à ce jour devant la Chambre des représentants ». Le Toronto Star, au Canada, se demande même si « c’est elle qui va enfin faire plonger Donald Trump ».

Pendant deux heures que le New York Times juge « époustouflantes », et en direct à la télévision, Cassidy Hutchinson « a décrit un ancien président déséquilibré ». « Déséquilibré », c’est aussi le terme retenu par les éditorialistes du Washington Post ce mercredi, pour qui le témoignage de l’ancienne assistante « restera dans l’histoire comme l’un des témoignages les plus accablants jamais entendus sur un dirigeant américain ». Un témoignage « explosif », renchérit USA Today, lors duquel Cassidy Hutchinson a « tranquillement lâché plusieurs bombes ».

Une commission partisane ?

Quel sera l’impact sur les élections de mi-mandat ? Pour le Wall Street Journal, « les démocrates veulent utiliser l’enquête du 6 janvier pour dépeindre l’ensemble du Parti républicain comme une bande de fous insurrectionnels ». « La commission est imprégnée de partisanerie », confirme le quotidien économique, « mais cela ne signifie pas que les républicains doivent détourner le regard des preuves considérables qu’elle produit sur le comportement de Donald Trump ». Il estime que ces informations « seraient certainement pertinentes » pour les électeurs si l’ancien président se présentait en 2024.

Le Washington Post craint pour sa part que « trop peu d’Américains ne prêtent attention » à ces auditions. Il appelle à une large coalition, bipartisane, dont le principal objectif serait de « protéger la démocratie » américaine. « Les Américains doivent sortir de leur complaisance. Les enjeux sont plus grands – et le temps plus court – qu’ils ne le pensent ».

L’Équateur toujours paralysé par une contestation contre la vie chère

Mardi, le président Guillermo Lasso a échappé à la destitution. La motion contre le chef de l’État n’a réuni que 80 voix sur les 92 nécessaires pour le révoquer. « Sauvé. Guillermo Lasso reste à la tête de l’exécutif », écrit Expreso. C’est la conclusion de trois jours de débats à l’Assemblée où le président a été accusé d’être le responsable de la grève déclenchée par la Confédération des nationalités indigènes de l’Équateur (Conaie).

Un groupe avec lequel Guillermo Lasso a suspendu les négociations. Le président équatorien a déclaré qu’il ne pouvait pas dialoguer avec « ceux qui tentent de prendre la paix en otage ». Il dénonce l’attaque d’un convoi de carburant en Amazonie, attribuée aux protestataires, ainsi que la mort d’un militaire et l’interception d’un autre convoi qui apportait de l’oxygène aux hôpitaux. Tous ces actes sont attribués aux protestataires.

Des actes dénoncés aussi par La Hora dans son édito du jour. « Depuis quand le terrorisme est-il un argument valable ? » s’interroge le quotidien. Même son de cloche dans El Universo qui accuse aussi les partisans de l’ancien président Correa de mettre de l’huile sur le feu. « Quoiqu'il advienne entre le gouvernement et la Conaie, entre le gouvernement et l’Assemblée, il y aura un perdant : les citoyens ordinaires des zones urbaines et rurales du pays », regrette El Comercio. « Les affrontements ont fait beaucoup de dégâts et ont encore plus fissuré l’Équateur ».

Des trésors au fond du lac Mead asséché

Retour aux États-Unis : dans l’ouest américain, le niveau du lac Mead continue de baisser dangereusement. Le plus grand réservoir du pays fournit de l’électricité à 350 000 foyers et de l’eau à quelque 25 millions de personnes. Pourtant, son niveau a chuté à environ un quart de sa taille initiale. Et quand l’eau baisse, on fait parfois d’étranges découvertes ! C’est « devenu une source de fascination morbide pour les visiteurs comme pour les résidents de longue date », écrit le Washington Post.

Au fond de ce lac Mead, on a déjà trouvé « des armes de poing, des poussettes pour bébés (...) des lunettes de soleil Prada, des munitions explosées, de vrais os de mâchoires humaines, de faux squelettes humains » ou encore « des dizaines de bateaux coulés ». Ce sont ces épaves qui font rêver les pêcheurs du dimanche, laisse entendre le journal. Mais attention, impossible de se lancer dans une chasse au trésor avec des détecteurs de métaux ou de gros aimants, car le lac Mead se trouve sur un terrain fédéral.

L’assèchement de ce réservoir est un vrai problème pour la région. Il a déjà provoqué la réduction de la production d’électricité du barrage Hoover, « car un lac plus petit signifie moins de pression sur les turbines et une production moins efficace ». « Cela pourrait signifier moins d’eau pour l’agriculture en Californie et en Arizona, deux États qui produisent environ un quart des fruits et légumes du pays », indique le Washington Post.

