Coup d'envoi du Rimpac, regroupant les États-Unis et 26 pays alliés

Lancé en 1971, l'entraînement naval organisé par le commandement de la flotte américaine du Pacifique mobilisera 25 000 soldats, 38 vaisseaux, 4 sous-marins et plus de 170 avions. US Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Dylan

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Ce mercredi 29 juin, c'est le coup d'envoi du Rim of the Pacific (Rimpac), l'un des plus grands exercices navals au monde. L'événement, qui se déroule tous les deux ans, rassemble cette année 26 pays alliés des États-Unis. La manœuvre autour d'Hawaï et du sud de la Californie sera l'occasion pour les États-Unis de démontrer leur force et l'étendue des partenariats maritimes mondiaux sur fond d'escalade de tensions avec la Chine et la Russie.