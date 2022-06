À la Une: les conséquences de la fin du droit constitutionnel à l'avortement aux États-Unis

Revue de presse des Amériques

Le Washington Post soulève ce jeudi cette question : les femmes vivant dans un État où l'avortement est désormais interdit, auront-elles la possibilité de se rendre dans un autre État pour avorter ? Rien n'est moins sûr. Puisque « plusieurs groupes anti-avortement rédigent d'ores et déjà des projets de loi qui pourraient être adoptés dans des États dirigés par les républicains », prévient le quotidien. Ces textes « visent à empêcher les Américaines de traverser les frontières entre États pour avorter ». D'autres permettraient à « des particuliers de poursuivre juridiquement toute personne qui aide une Américaine à interrompre une grossesse », rapporte le journal.

Dans le sillage de la décision de la Cour suprême sur l'avortement, la liberté d'expression pourrait se trouver également sur la sellette. « Dans les États qui interdisent l'avortement, sera-t-il encore possible d'en parler librement ? », s'interroge le New York Times. « Autrement dit : est-ce que les femmes dans ces États auront accès à une information indépendante leur permettant de connaître les alternatives dans des États où l'IVG leur sera toujours accessible ? » Le quotidien pressent déjà la prochaine bataille juridique : celle pour défendre le premier amendement sur la liberté d'expression.

Le Boston Globe, de son côté, voit la fécondation in vitro en danger : « 15% des couples aux États-Unis ne peuvent pas concevoir d'enfants de façon naturelle », souligne le journal. Seulement voilà : la fécondation in vitro génère des millions d'embryons dont l'écrasante majorité ne sont pas implantés dans le corps de la mère, mais détruits.

La loi de la Louisiane déclare d'ores et déjà que « un ovule humain viable fécondé in vitro est une personne morale qui ne doit pas être tuée. Le Kentucky interdit aux établissements médicaux publics de détruire intentionnellement des embryons dans le cadre de la FIV ». Les anti-avortements se battent depuis des décennies pour que le statut de personne soit reconnu à chaque embryon dès sa conception, rappelle le Boston Globe.

En Colombie, le gouvernement du président élu Gustavo Petro commence à prendre forme

Le premier chef d'État de gauche de l'histoire du pays veut « transformer l'économie colombienne, fondée en grande partie sur l'extractivisme pétrolier et minier, en une économie de production agricole et de tourisme écoresponsable », rappelle El País. Dans ce cadre, la nomination du ministre des Finances était très attendue. Mercredi soir, Gustavo Petro a confié ce portefeuille à Jose Antonio Ocampo, « ancien ministre des Finances et de l'Agriculture sous d'autres gouvernements colombiens, célèbre professeur d'université et ancien secrétaire exécutif de l'agence de développement des Nations unies pour l'Amérique latine et les Caraïbes ».

Les réactions en Colombie à cette nomination ont été élogieuses. Le prestige de José Antonio Ocampo fait l'unanimité. El Espectador le considère comme « l'un des économistes les plus expérimentés du pays, un centriste dont la nomination devrait largement rassurer les marchés qui craignaient un virage socialiste radical sous Gustavo Petro ».

Dans les colonnes d'El Tiempo, le ministre des Finances du gouvernement conservateur sortant parle d'un « excellent choix ». Tout comme le sénateur centriste, Humberto de la Calle, pour qui le nouveau ministre « est assez progressiste pour cette période de crise sociale et assez orthodoxe pour ne pas faire de folies ».

Autre signal rassurant, envoyé par le président élu Petro : cette rencontre avec celui qui était jusqu'ici son ennemi juré, l'ex-président de la droite dure, Alvaro Uribe. La photo des deux hommes assis à la même table est en Une de toute la presse colombienne. « Gustavo Petro cherche l'union nationale pour résoudre les problèmes du pays », note El Colombiano. Cette démarche est portée par la vision de cet homme de gauche qui veut en finir avec la politique de la haine, mais aussi par un certain pragmatisme, puisque le nouveau président ne dispose pas d'une majorité au parlement.

Pour le journal local de la ville de Cali, El País, il s'agit là d'une « rencontre historique » qui a ouvert « un canal direct entre le nouveau président et son prédécesseur, Alvaro Uribe », encore très influent dans le pays. Les deux hommes ont déclaré après ce premier tête-à-tête vouloir maintenir le dialogue entamé.

Première tempête de la saison cyclonique : l’Amérique centrale en état d’alerte

L'Amérique centrale est en état d'alerte. Bonnie, c'est le nom de la première tempête de la saison cyclonique, provoque déjà de fortes pluies au Venezuela et dans le nord de la Colombie. Selon les prévisions du National Hurrican Center en Floride, la tempête est attendue sur les côtes caribéennes notamment du Nicaragua et du Costa Rica, où les écoles ont été fermées. Bonnie devrait se transformer en ouragan une fois arrivée au-dessus du Pacifique. Le Honduras et le Panama pourraient également être affectés.

