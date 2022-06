Équateur: en plein conflit social, la solidarité dans les «centres de paix» à Quito

Reportage

En Équateur, tandis que les autorités gouvernementales et indigènes échouent à maintenir le dialogue, ils sont des milliers à être dans les rues de Quito, venus pour soutenir la grève générale. Des gens qui viennent de loin, avec peu de ressources financières. Quelques universités ont ouvert leurs portes pour accueillir ces peuples et nationalités indigènes. Des lieux appelés « centres de paix ».

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Quito, Alice Campaignolle

Quelque 3 500 personnes en moyenne sont logées au cœur du campus de l’Université salésienne, dans le centre de Quito. Si certains jouent au foot ou aux cartes, cet espace est surtout un lieu de repos.

Il faut dire que le temps commence à être long. Le conflit dure maintenant depuis plus de deux semaines. Alors, on s’organise. Un centre médical par-ci, une garderie par là pour s’occuper des enfants des manifestants. Il y a aussi une cuisine improvisée. « Au début, nous avions seulement de petites marmites, se rappelle Sandra, du peuple Kichwa. La nourriture se terminait vite et beaucoup de gens restaient sans manger parce qu’il n’y avait plus rien. Maintenant, c'est mieux, et vous voyez, il y a la queue tout le temps. »

Un espace pour être en sécurité

Pour les religieux, responsables de l’université, cet accueil est un geste humanitaire. « Notre priorité ce sont les personnes, raconte le recteur, le père Juan Cardenas, nous ne soutenons ni un groupe ni l’autre. De ces milliers et milliers de personnes qui sont venues à la capitale pour faire entendre leurs voix, imaginez donc qu’ils n’aient pas d’espace où être en sécurité. »

Un lieu sûr, et pourtant la semaine dernière l’une des universités accueillant les manifestants a été attaquée par les forces de l’ordre, des gaz lacrymogènes ont été lancés en plein cœur du campus.

►À lire aussi : Le président équatorien Lasso suspend le dialogue avec les indigènes et échappe à la destitution

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne