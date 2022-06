États-Unis: la Cour suprême limite les pouvoirs de l’État fédéral en matière de climat

Nouvelle décision de la Cour suprême aux États-Unis, la dernière de la session annuelle. Et cette fois, la Cour a décidé de limiter les pouvoirs de l’État fédéral en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

Avec notre correspondant à Washington, Guillaume Naudin

« Ce serait une solution sensée pour répondre à la crise actuelle. » C'est écrit noir sur blanc par le juge en chef Roberts dans la décision, et pourtant, cette solution sensée, la Cour décide de la rejeter.

L’Agence fédérale de protection de l’environnement (EPA) ne pourra donc pas édicter de seuil maximum d’émissions de polluants pour les centrales électriques à énergies fossiles existantes. Il n’est pas manifeste que le Congrès ait donné ce pouvoir à l’agence, est-il encore écrit.

C’est une confirmation de la méfiance des juges pour les agences fédérales et aussi pour l’administration actuelle. En janvier déjà, elle avait retiré à l’État fédéral le pouvoir d’imposer l’obligation vaccinale dans les entreprises. Une fois de plus, la décision est publiée par une Cour partagée selon les lignes de fracture politique. C’est la majorité des six juges conservateurs qui impose sa vision aux trois juges libéraux.

Dans un texte parallèle, les juges minoritaires regrettent au contraire que la Cour retire à l’agence le pouvoir que le Congrès lui a donné pour répondre au défi environnemental le plus pressant de notre époque. L’administration Biden, qui est en train d’étudier des mesures dans la cadre de la lutte contre le changement climatique, va devoir s’appuyer sur autre chose. Elle devait sans doute s’y attendre au vu des récentes décisions de la Cour.

Un « recul » dans la lutte contre la crise environnementale

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a jugé jeudi par la voix d'un porte-parole que l'arrêt de la Cour suprême américaine limitant les moyens de l'État fédéral de lutter contre le réchauffement climatique marquait un « recul » dans la lutte contre la crise environnementale. « Nous pouvons dire qu'il s'agit d'un recul dans notre lutte contre le changement climatique, alors que nous sommes déjà très en retard dans la réalisation des objectifs de l'accord de Paris » adopté en 2015, note le porte-parole dans un communiqué.

Cette décision, qui pourrait plus largement compliquer tous les efforts de régulation de l'État américain, a été jugée catastrophique par l'exécutif américain et des organisations de défense de l'environnement.

« Mais nous devons aussi nous rappeler qu'une urgence de nature aussi mondiale que le changement climatique exige une réponse mondiale, et que les actions d'une seule nation ne devraient pas et peuvent pas faire ou défaire la réalisation ou non de nos objectifs pour le climat », souligne le communiqué.

(et avec AFP)

