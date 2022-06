Haïti: les affrontements entre gangs ont fait au moins 191 morts d’après un nouveau rapport

Une rue de la ville de Port-au-Prince le 12 avril 2021. (Image d'illustration) AFP - VALERIE BAERISWYL

Texte par : RFI Suivre 1 mn

La criminalité des gangs domine encore et toujours la vie quotidienne en Haïti : les enlèvements crapuleux sont quotidiens et, ces derniers jours, des hommes armés ont terrorisé la population en circulant par moment dans le centre-ville de Port-au-Prince. Il y a deux mois, deux de ces gangs se sont livré une guerre pour contrôler la banlieue nord de la capitale : des affrontements qui ont été meurtriers pour les riverains. Une organisation de défense des droits humains a revu une nouvelle fois le bilan à la hausse et l'estime à 191 victimes.