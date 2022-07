À la Une: en Équateur, un compromis qui laissera des traces

Revue de presse des Amériques

Les éditorialistes se montrent soulagés que les manifestations qui ont paralysé une bonne partie du pays aient pris fin. « Voilà le moment que tous les Équatoriens ont attendu avec impatience », écrit El Comercio. Un compromis qui cependant laissera des traces, estime l’éditorialiste du journal. Après 18 jours de conflit, la société équatorienne se trouve plus divisée que jamais, « mais c’est seulement uni que le pays pourra affronter les défis qui l’attendent ». Selon El Universo, une minorité, à savoir les indigènes qui représentent environ 7% de la population, « a réussi à imposer sa position à la majorité », une majorité qui a dû subir, impuissante, les conséquences des manifestations.

D’ailleurs, un autre rassemblement est déjà prévu dans la capitale Quito pour ce vendredi, à l’appel des indigènes : une marche contre le racisme. Et il est vrai, écrit El Universo, que les indigènes vivent dans une situation d’injustice et d’humiliation permanente. Le journal recommande au gouvernement de mettre en place une fois pour toutes une stratégie pour permettre le développement durable des communautés indigènes.

Aux États-Unis, une nouvelle décision de la Cour suprême controversée

Les juges ont limité les moyens fédéraux pour lutter contre le réchauffement climatique. Une décision adoptée par les six magistrats conservateurs (contre l’avis des trois libéraux). La Cour a estimé que l’Agence pour la protection de l’environnement (EPA) ne pouvait pas réglementer au niveau national les émissions des centrales à charbon, centrales qui produisent, rappelons-le, près de 20% de l’électricité aux États-Unis. « C’est une victoire pour les conservateurs-libertariens qui depuis des décennies défendent un État minimal », écrit le New York Times.

Cette décision ouvre la voie au démantèlement de tout un système censé établir des règles pour l’économie. Mais certains États ont déjà annoncé entrer en résistance contre l’arrêt de la Cour suprême. C’est le cas de la Californie, en pointe dans la lutte contre le réchauffement climatique. Par ailleurs, un climatologue interviewé par le Los Angeles Times estime que les États gardent toujours d’importants leviers politiques pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ils ont par exemple le pouvoir de mettre en place des énergies renouvelables ou de limiter les émissions des véhicules.

Du nouveau dans l’affaire Emmett Till

Emmett Till, c’était un jeune Afro-Américain de 14 ans, torturé et tué en 1955, donc il y a presque 70 ans, dans l’État du Mississippi. Il aurait fait des avances à caractère sexuel à une dame blanche mariée, qu’il avait rencontrée dans une épicerie, selon le témoignage de cette dernière. Son mari et le demi-frère de celui-ci décident alors de venger cet affront, kidnappent le jeune Noir, le battent sauvagement et le tuent d’une balle dans la tête, avant de jeter le corps dans une rivière. Personne n’a été condamné pour ce crime. Il y a quelques années, la justice a rouvert l’enquête, car Carolyn Bryant, la femme qui avait dénoncé le comportement du jeune garçon est revenue sur son témoignage, disant qu’Emmett Till ne lui avait jamais fait d’avances.

L’enquête a été une nouvelle fois refermée l’an dernier, mais une équipe privée, composée entre autres de membres de la famille d’Emmett Till, a continué le travail, visiblement avec succès, car d’après le Washington Post, elle a trouvé un vieux mandat d’arrêt contre Carolyn Bryant, datant de 1955, qui n’a jamais été exécuté. Du coup, la famille d’Emmett Till demande aujourd’hui l’arrestation de celle qui fut à l’origine du kidnapping mortel. Octogénaire, Carolyne Bryant vit aujourd’hui en Caroline du Nord et d’après le Washington Post, la police pourrait effectivement exécuter le mandat d’arrêt, même avec 50 ans de retard.

Haïti : Le palais de la justice toujours occupé par des bandits

Cela fait vingt jours depuis qu’un groupe armé est installé au palais de justice de Port-au-Prince, souligne Le Nouvelliste. Le vendredi 10 juin, « les bandits du groupe armé de Village-de-Dieu ont fait irruption au palais de justice chassant juges, greffiers, parquetiers, policiers et personnel qui se trouvaient sur les lieux », rappelle Le Nouvelliste.

Aujourd’hui, « ces malfrats se pavanent d’un cabinet d’instruction à l’autre en toute quiétude et en toute impunité ». Avec comme conséquence que les habitants de Port-au-Prince n’ont pas « accès à la justice, même sous sa forme la plus élémentaire. Tout simplement ». Le Nouvelliste rappelle aussi que les forces de l’ordre n’ont jamais tenté de reprendre le contrôle du palais de justice. Selon le journal, « le gouvernement évite le sujet en espérant que les bandits s’en iront un jour… »

