Équateur: réactions mitigées suite à l'accord trouvé entre indigènes et gouvernement

Leonidas Iza, leader de l'organisation des peuples indigènes d'Équateur, a signé un accord avec le gouvernement mettant fin aux manifestations contre la vie chère, à Quito, le 30 juin 2022. © ADRIANO MACHADO/REUTERS

Après 18 jours de manifestations et de blocages dans tout l'Équateur, mouvement indigène et gouvernement sont enfin parvenus à un accord, grâce à la médiation de la conférence épiscopale équatorienne. Parmi les mesures obtenues, une baisse de 15 centimes du prix de l’essence, mais également une meilleure maîtrise de l’activité minière et pétrolière. Réactions en demi-teinte parmi les manifestants.