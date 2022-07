États-Unis: rebondissement dans l'affaire Emett Till, un meurtre raciste datant de 1955

L’affaire d’Emmett Till est l’un des points de départ du mouvement des droits civiques aux États-Unis, encore jusqu’à aujourd’hui, comme ici avec une manifestation «Black Lives Matter» près de la Maison Blanche. AFP/Olivier Douliery

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C’est un élément nouveau dans une affaire qui a changé le visage de l’Amérique et qui la hante encore: le meurtre raciste d’Emmett Till, un adolescent noir de Chicago venu rendre visite en 1955 à sa famille dans le Mississippi. Des décennies plus tard, sa famille a retrouvé un document et réclame justice.