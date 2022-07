Canada: turbulences dans le secteur aérien à cause d'un manque de personnel

Au Canada, les principaux transporteurs aériens ont bien du mal à répondre à la forte demande. C'est le chaos dans les plus gros aéroports internationaux du pays, à Toronto et Montréal. Les compagnies aériennes ont même annoncé devoir réduire le nombre de vols cet été en raison de graves pénuries de personnel.

Avec notre correspondante à Montréal, Camille Feireisen

Retards, annulations de vols, les aéroports canadiens sont confrontés à d'importantes pénuries de main-d'œuvre qui ont forcé la principale compagnie aérienne Air Canada à annuler 154 vols par jour cet été, et le transporteur Westjet annonce annuler 25% de ses vols.

L'industrie manque de pilotes, d'agents de bord et d'embarquement et peine à recruter ou retenir son personnel en raison de conditions de travail souvent précaires et stressantes.

Les mises à pied des deux dernières années ont laissé un vide que les aéroports et les transporteurs ont bien du mal à combler.

Au sol, il y a pénurie d'agents frontaliers. Il en manque 20% à Montréal, 40% à Toronto. Les embauches ont été retardées durant la pandémie et, leur formation s'étendant à 20 semaines, le ministre des Transports assure faire tout son possible pour accélérer les démarches.

Pas de retour à la normale avant un mois

La semaine dernière, le gouvernement a mis sur pied un groupe d'intervention pour trouver des solutions à long terme : 600 fonctionnaires ont été embauchés pour gérer le flot de demandes de passeports, notamment, et 600 autres sont en voie de l'être. Certaines mesures sanitaires, comme les tests de dépistage aléatoire aux aéroports, ont été temporairement suspendues pour alléger la pression sur les aéroports.

La direction de l'aéroport de Montréal estime que le retour à la normale prendra au moins un mois. En attendant, une personne sur deux risque d'être confrontée à un retard ou une annulation de vol.

