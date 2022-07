États-Unis: pour protéger le droit à l'avortement, Joe Biden se tourne vers les urnes

Pressé d’intervenir après l’annulation du droit constitutionnel à l’interruption volontaire de grossesse, Joe Biden veut protéger l’accès à l’IVG par une loi nationale. Sauf qu’il ne dispose pas actuellement d'une majorité suffisante pour le faire. Il en fait donc un enjeu politique des élections de mi-mandat.

Le président américain Joe Biden a une nouvelle fois dénoncé vendredi la décision « terrible et extrême » de la Cour suprême qui « chamboulera des vies », selon lui. Le dirigeant démocrate a exhorté les Américains à se rendre aux urnes en novembre 2022 pour renforcer sa majorité au Sénat, afin de tenter le passage d'une loi fédérale protégeant le droit à avorter.

« Nous avons besoins de deux voix de plus quand nous voterons – probablement après le mois de novembre –, de plus de sénateurs et de la majorité de la Chambre des représentants pour que je puisse signer cette loi, a déclaré le président américain. Donc le choix est clair. Soit nous élisons des sénateurs et des représentants qui protègeront l’avortement, soit les républicains gagnent la Chambre et le Sénat et ils essaieront d’interdire l’avortement dans tout le pays, dans tout le pays. Cela ira dans un sens ou dans l’autre après novembre. Souvenons-nous bien que le raisonnement de cette décision va bien au-delà de l’avortement. Cela concerne plus généralement le droit à l’intimité. Le juge de la cour suprême Clarence Thomas l’a dit lui-même qu’en suivant le raisonnement de cette décision, la cour devrait revoir le mariage pour tous et la contraception. C’est là un d’enjeu très important. »

► À lire et écouter : Droit à l'avortement révoqué aux États-Unis: « Cette décision de la Cour suprême est la pire option »

Depuis la décision de la Cour suprême de révoquer le droit à l'IVG vendredi 24 juin, l'avortement a déjà été rendu « inaccessible ou quasiment inaccessible » dans une douzaine d'États américains.

Plusieurs grandes organisations progressistes américaines ont aussi appelé vendredi à poursuivre la bataille pour le droit à l'avortement en se mobilisant en vue des élections de mi-mandat.

Des procédures pour contester l'interdiction dans au moins onze États

C'est aussi sur le terrain du droit qu'a lieu la contre-offensive, avec des plaintes déposées devant les tribunaux des États. « Nous ne nous contentons pas de nous défendre, nous passons à l'attaque », a assuré le directeur de la puissante association de défense des droits civiques ACLU, Anthony Romero, rapporte l'agence France-Presse. Des procédures en justice pour contester ces interdictions et défendre le droit à l'avortement sont en cours dans au moins ont États américains, de l'Oklahoma à la Virginie-Occidentale, en passant par l'Utah, le Kentucky et l'Idaho.

De quoi retarder l'échéance mais, selon l'institut Guttmacher, la moitié des États, surtout dans le sud et le centre conservateur et religieux, devraient à plus ou moins long terme interdire les avortements sur leur sol.

(avec AFP)

