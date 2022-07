L'État de New York interdit le port d’armes dans les lieux sensibles

L'État de New York interdit le port d’armes dans plusieurs sites dits sensibles, comme les écoles, les hôpitaux ou les cinémas.

Cette loi est une réponse directe à la décision de la Cour suprême d’annuler les limitations du port d’armes imposées depuis plus d’un siècle par les autorités new-yorkaises.

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

En décidant que les habitants de l’état de New York avaient le droit constitutionnel de se promener librement avec des armes, les juges conservateurs de la Cour suprême ont souligné comme exception « des lieux sensibles », sans autre précision. Un flou dont la gouverneure, Kathy Hochul, et les élus de New York ont décidé de se servir pour limiter au maximum le port d’armes.

« Les décisions de la Cour suprême sont des revers, mais des revers temporaires. Car je refuse d’être privée de mon droit, en tant que gouverneure de New York, de protéger nos habitants des violences par arme à feu. On ne retournera pas en arrière. Les juges pensent qu’ils peuvent changer nos vies d’un coup de stylo, mais nous aussi avons des stylos ! », estime Kathy Hochul.

Longue liste de lieux interdits

La nouvelle loi de New York interdit ainsi le port d’armes dans les transports, les écoles, les centres pour SDF, les lieux de santé, les bars, les restaurants, Time Square... La liste est encore longue. S'ils le souhaitent, les commerces ou sociétés privées auront également le droit d’interdire l’accès à un porteur d'arme.

Ces mesures ne sont que les premières d’une série de lois prévues par New York pour riposter après les dernières décisions chocs de la Cour suprême. L'État démocrate devrait notamment inscrire sur sa constitution des protections pour les droits des minorités.

