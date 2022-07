New York a désormais son «Little Paris»

On connaît Chinatown, Little Italie, Little Odessa... Pourquoi pas un Little Paris ? En tout cas, c'est l'initiative lancée par des Françaises sur place. Elles espèrent créer un quartier qui pourrait rassembler de nombreux commerces français et faire découvrir la culture française aux New-Yorkaises et autres touristes.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à New York, Loubna Anaki

Dans une petite rue du sud de Manhattan, des plaques vertes et bleues, semblables aux plaques de rue parisiennes ont fait leur apparition. Elles affichent deux mots : « Little Paris ».

Renommer ainsi ce petit bout de quartier, c’est l'idée de Léa Perret et ses associées, qui dirigent Coucou, une école de français installée ici. pour Léa Perret, « l’idée, c'était de donner vraiment aux francophiles et aux francophones de New York, à la fois la communauté française mais aussi la communauté américaine qui est très friande de choses françaises, un quartier dans lequel se retrouver et apprécier tout ce que la culture française a à offrir ».

D’autant plus que le quartier compte déjà plusieurs commerces français, des restaurants, des cafés, des magasins de prêt-à-porter. Et qu’en plus, il n’a pas vraiment d’identité propre. « Quand on essaie d’expliquer aux gens où on est situés, on n’est pas exactement à Soho, c’est un peu plus à l’ouest ; on n’est pas exactement à Nolita, c’est plus au nord ; on n’est pas non plus à Little Italie, c’est à l’est ; et on n’est pas à Chinatown qui est au sud. On est dans une petite enclave », explique Léa Lester.

Une aubaine pour les commerçants

Une enclave dont les commerçants soutiennent cette initiative qui pourrait dynamiser le quartier et attirer d’autres magasins, comme l’explique Andrea Szot du café Maman. « C’est une super idée d’avoir un hub pour tout ce qui est français pour les gens qui visitent la ville et pourront voir notre Little Paris, se réjouit-elle. Peut-être que certains seront même Français et se sentiront un peu à la maison. »

Pour le moment, l'appellation Little Paris n’est pas officielle, mais les initiatrices comptent sur le bouche-à-oreille et préparent déjà un guide des adresses du quartier pour le 14-Juillet.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne