À la Une: les États-Unis doivent-ils célébrer le 4-Juillet?

Revue de presse des Amériques

Le 4 juillet est le Jour de l’Indépendance aux États-Unis. Un 246e anniversaire à la fois « effrayant et rassurant » cette année, estime The Buffalo News. Pour le quotidien de la côte est, les auditions menées par la commission spéciale de la Chambre des représentants sur l’attaque du Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021 sont la preuve de la « fragilité de la démocratie » américaine, tout comme du « courage inébranlable de patriotes » pour la défendre. Le journal prend l’exemple de Cassidy Hutchinson, l’ancienne assistante de la Maison Blanche, qui a témoigné devant la commission malgré la pression.

Plusieurs journaux s’inquiètent des lignes de fractures de plus en plus creusées, voire d’un risque de scission des États-Unis, que le Post and Courier explique par une « culture politique dominée par les extrêmes ». Le journal de Caroline du Sud rappelle toutefois que la déclaration d’Indépendance a été « rédigée et signée », en 1776, « à une époque où le pays connaissait de profondes divisions similaires ». « Notre nation a été forgée par le feu de cette époque et nous pensons qu’elle peut sortir encore plus forte de nos difficultés actuelles ».

Célébrer et réfléchir

« Si certains États devaient annoncer demain qu’ils partaient pour former un nouveau pays, le reste de la nation tenterait-il de préserver l’union à tout prix ? » s’interroge le Pittsburgh Post-Gazette. « Le sentiment grandit chaque jour qu’il existe des millions de personnes "mauvaises" ou "arriérées" dont le pays pourrait finalement bien se passer », avance l’éditorialiste. « Mais ce qui a donné à nos ancêtres la force de préserver l’Union, c’est le sentiment profond que l’Amérique avait un but au-delà d’elle-même - une destinée morale et même spirituelle pour le bien de l’humanité. (...) Pour son propre bien et pour le bien du monde, l’Amérique doit aujourd’hui redécouvrir ce sens de la mission partagée ».

Pour plusieurs quotidiens, ce lundi 4 juillet 2022, il est important de faire la fête. Après tout, la recherche du bonheur est au cœur de notre déclaration d’Indépendance, clame l’Arkansas Democrat Gazette. Alors « santé, chers Américains. Allons-y pour les tirs, les jeux, les sports, les feux de joie et les illuminations ! Après l’année que nous avons tous vécue, chercher la joie aujourd’hui serait un soulagement ». Célébrer ce jour est important, renchérit le Las Vegas Sun, même si « nous pensons que les États-Unis n’ont pas connu d’heure plus sombre depuis la guerre civile ». Le journal interpelle ses lecteurs : « Nous espérons que (…) vous trouverez un moment pour réfléchir non seulement à l’histoire de notre grande nation, mais aussi à son potentiel futur, à ce que nous pourrions être ».

Chili : le projet de nouvelle Constitution, un échec ?

Depuis un an, au Chili, une Assemblée constituante élabore une nouvelle Constitution pour le pays, pour remplacer le texte actuel hérité de l’ère Pinochet. Le nouveau texte a officiellement été remis ce lundi au président chilien dans les locaux de l’ancien Congrès, avant un référendum pour l’approuver ou le rejeter, le 4 septembre, explique El Mostrador. Pour l’heure, « 55% des Chiliens n’ont pas lu le projet de Constitution proposé », souligne La Tercera, qui revient longuement sur les résultats d’une enquête d’opinion de Plaza Publica Cadem. 51% des personnes interrogées envisagent de rejeter le texte lors du référendum et ce chiffre grimpe à 58% pour ceux qui l’ont lu. La Tercera ajoute que même la méfiance à l’égard de l’Assemblée constituante est montée à 59%, « soit une augmentation de 9 points au cours du mois dernier ».

C’est dans ce contexte que commencera, mercredi, la campagne pour ce référendum. La position tenue par le président lui-même est incertaine. Jusqu’ici, il avait choisi de lier le sort de son gouvernement à l’approbation du nouveau texte. Mais « revirement » cette semaine, écrit La Tercera : il a choisi de « dissocier le salut de son gouvernement des résultats du référendum ». Le journal consacre son édito à « l’opportunité perdue » de cette Assemblée constituante qui « termine ses travaux de manière impensable », critiquée par une grande partie du pays et avec un non au référendum susceptible de l’emporter.

Même des membres de cette Assemblée évoquent un processus « loin d’être adéquat ». « Le texte reprend des préoccupations importantes de la société chilienne, comme la protection de l’environnement, la reconnaissance des peuples autochtones et la mise en évidence du rôle des femmes dans la société », reconnaît l’éditorialiste, « mais il ne conçoit pas d’institutions adéquates pour traiter ces questions ». « La Convention n’avait qu’une seule tâche : produire un texte solide et moderne, mais ce qu’elle livrera ce lundi est loin d’être le cas », conclut le journal.

Équateur : ouverture du procès de Leonidas Iza

Le président de la Confédération des nationalités indigènes (Conaie), Leonidas Iza, est accusé d’avoir paralysé les transports publics lors des manifestations qui ont duré 18 jours en Équateur. Son procès, qui s’ouvre ce lundi, sera très suivi, selon El Universo, car son issue pourrait constituer « un point de rupture » dans un pays qui a finalement retrouvé la « paix sociale ». Parmi les témoins appelés à la barre par la défense figurent des policiers, des procureurs et le président de la République lui-même. Certains vont répondre par écrit, précise le journal. La Hora évoque l’avenir du leader de la Conaie qui entend, dans 15 jours, présenter un plan de lutte. Le point clé sera « l’unité de la campagne et de la ville », a déjà annoncé Léonidas Iza, dans son dernier discours la semaine dernière.

États-Unis : criblé de balles pour une « infraction au code de la route »

Des centaines de personnes ont manifesté dimanche, à Akron, en Ohio, après la mort de l’Afro-américain Jayland Walker, lundi dernier. C’est la diffusion de deux vidéos issues des caméras portées par les policiers qui a créé l’émoi. L’homme de 25 ans, non armé, auteur d’une « infraction routière » y est poursuivi dans un parking par les forces de l’ordre, rapporte le New York Times. Il est ensuite visé par 60 balles, selon son avocat. Huit policiers sont impliqués, explique le chef de la police d’Akron qui a tenu une conférence de presse. Tous ont été « placés en congé administratif ». Une enquête doit déterminer combien de balles ont été tirées exactement. Le maire de la ville a annoncé l’ouverture d’une enquête indépendante.

