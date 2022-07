Une fusillade lors d'un défilé du 4-Juillet fait au moins six morts près de Chicago

Une fusillade a fait au moins six morts et 24 blessés ce lundi 4 juillet lors d'un défilé organisé à Highland Park, une ville cossue au nord de Chicago, à l'occasion de la fête nationale américaine.

Publicité Lire la suite

Des centaines de spectateurs étaient venus assister en famille à la traditionnelle parade de la fête nationale du 4-Juillet lorsqu'un tireur a ouvert le feu. Les premières images amateurs montrent le chaos et les mouvements de panique de la foule provoqués par les premiers coups de feu. Dans leur fuite, les spectateurs ont laissé derrière eux des poussettes, des chaises pliantes, des couvertures et malheureusement de large flaques de sang, rapporte notre correspondant à Miami, David Thomson.

Un témoin, cité par la chaîne locale WGN, a rapporté avoir vu un homme armé d'un fusil ouvrir le feu en direction du public. « Il était au sol et avançait en rampant de manière méthodique, quasi militaire », a commenté cet homme prénommé Michael. La foule s'est jetée au sol avant de prendre la fuite en courant, alors que se formaient des mares de sang, a-t-il rapporté. Adrienne Drell regardait défiler la fanfare d'un lycée quand un homme a lancé l'alerte. « C'était la panique dans toute la ville », a-t-elle confié au Chicago Sun-Times. « On est totalement abasourdis. »

Entre 20 et 25 balles auraient été tirées. Au moins six personnes ont été tuées et 24 sont blessées. Les autorités appellent les habitants à rester chez eux, car le suspect, qui n’a pas encore été arrêté ni identifié, décrit par la police comme un homme blanc âgé de 18 à 20 ans, est en fuite et « considéré comme armé et dangereux ». Les festivités ont été suspendues à Highland Park, la ville cossue au nord de Chicago où le drame a eu lieu, et dans plusieurs communes alentour.

« Les forces de l'ordre recherchent le suspect, une arme à feu a été retrouvée », a annoncé la municipalité d'Highland Park sur son site internet. « Des policiers ont été déployés sur place et un périmètre a été sécurisé autour du centre-ville d'Highland Park », indique un communiqué publié par la municipalité.

Les États-Unis sont encore sous le choc d'une série de fusillades, dont l'une dans une école primaire d'Uvalde au Texas, le 24 mai, avait fait 21 morts, dont 19 enfants.

(Avec agences)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne