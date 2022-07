À la Une: un médecin au milieu des fusillades du 4-Juillet

Des policiers de plusieurs municipalités locales, dont la police de l'État de l'Illinois, fouillent le centre-ville de Highland Park après une fusillade où plusieurs personnes ont été abattues et d'autres blessées lors du défilé du 4-Juillet, lundi 4 juillet 2022, en banlieue de Chicago.

Publicité Lire la suite

« Je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit d’héroïque », affirme modestement le docteur Braum dans les colonnes du New York Times. Après les tirs qui ont stoppé net les célébrations du 4-Juillet, il s’est précipité vers les victimes tandis que la foule fuyait en courant. Avec un urgentiste, un chirurgien et quelques infirmières, ils ont porté secours aux blessés en attendant les ambulances. Ils ont tenté d’arrêter les hémorragies et ont aidé à installer des perfusions au milieu d’une scène d’horreur.

Mais pour six personnes, le médecin de 62 ans a tout de suite vu que c’était trop tard ; il a tristement constaté qu’elles ne pourraient pas être sauvées, en raison de « leurs blessures catastrophiques ». « Elles étaient éviscérées », précise-t-il. Le docteur Braum est obstétricien. Dans le journal, sa femme note que son mari « a l’habitude de donner la vie, pas de voir une scène comme celle-ci. »

► À lire aussi : États-Unis: une fusillade lors d'un défilé du 4-Juillet fait au moins six morts près de Chicago

Une double championne olympique américaine dans une prison russe

Brittney Griner espère que l’on ne l’oublie pas. Cette basketteuse star du championnat féminin américain (WNBA) est emprisonnée en Russie depuis février, dans des « conditions inhumaines », selon des extraits de sa lettre publiée dans le New York Times. Elle était en Russie pour un match avec l’équipe de Iekaterinbourg. Mais la joueuse a été arrêtée à l’aéroport de Moscou pour détention d’huile de cannabis dans ses bagages, selon les autorités locales. Une huile, interdite en Russie, qu’elle utilisait avec sa vapoteuse.

Elle raconte son cauchemar dans le quotidien : « Alors que je suis assise ici dans une prison russe, seule avec mes pensées et sans la protection de ma femme, de ma famille, de mes amis, de mon maillot olympique ou de tous mes exploits, je suis terrifiée à l’idée d’être ici pour toujours. » Brittney Griner risque jusqu’à 10 ans de prison. Son procès s’est ouvert vendredi.

► À lire aussi : Basket: Brittney Griner, emprisonnée depuis février en Russie, écrit à Joe Biden

Au Chili, la Constitution à l’épreuve du référendum

Le journal La Tercera est inquiet pour les chances de l’adoption de la nouvelle Constitution rendue au président Gabriel Boric, lundi. Le quotidien chilien reprend les paroles du gouvernement après la clôture de la Convention constitutionnelle : « Ce projet de Constitution et le référendum qui aura lieu le 4 septembre ne sont pas et ne doivent pas être un procès du gouvernement ».

Les derniers sondages donnent des sueurs froides à Gabriel Boric. Si le vote avait lieu aujourd’hui, le « non » l’emporterait avec près de 20 points d’avance. Une issue qui compliquerait les réformes promises par le président. Giorgio Jackson, le secrétaire général de la présidence du Chili, le rappelait : « L’adoption d’une nouvelle constitution est une condition sine qua non de la réalisation de ces programmes ».

Le quotidien revient également sur d’autres référendums qui se sont tenus ailleurs dans le monde ces dernières années. Il prend deux exemples : celui du Brexit au Royaume-Uni et celui des accords de paix en Colombie. Les deux se sont soldés sur un « non » et ont sanctionné le gouvernement en place.

► À lire aussi : Chili: le projet de nouvelle Constitution remis au président avant son vote par référendum

Colombie : la liberté d’expression contre les violences de genre

« Le linge sale ne se lave pas en famille ». C’est le titre de l’éditorial du jour pour le quotidien El Espectador. En Colombie, le Code pénal autorisait jusqu’ici les hommes à porter plainte pour diffamation si des femmes parlaient publiquement des violences dont elles étaient victimes au sein du foyer. Cela relevait du privé, de l’intimité du couple.

De quoi décourager les victimes de prendre la parole en public et dénoncer ce qu’elles vivent. Le journal explique que « ces types de violence se produisent nécessairement dans des espaces privés et intimes. La justice doit confronter les témoignages par rapport à d’autres types de preuves, généralement rares. »

La Cour constitutionnelle a donc revu cet article qui évoque le délit de diffamation. Une victoire pour le collectif El Veinte. L’association de défense de la liberté d’expression affirme que « la révélation des violences de genre est d’intérêt public. Elle ne relève pas de la vie privée des agresseurs et des victimes. » El Espectador conclut : « Le linge sale n’est pas lavé en famille lorsqu’il s’agit de violence ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne