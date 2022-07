Avortement: au Mexique, des militantes s'organisent pour aider les Américaines

Alors que le droit à l’avortement régresse aux États-Unis, il gagne du terrain au Mexique. Plusieurs États ont légalisé l’IVG après la décision de la Cour suprême mexicaine, en septembre 2021, de déclarer inconstitutionnelle toute sanction à l’encontre des femmes qui auraient recours à un avortement. La décision inverse de celle prise le 24 juin par la Cour suprême américaine. Ayant eu vent de ces avancées, des femmes américaines font désormais appel à des organisation mexicaines.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Mexico, Emmanuelle Steels

Les militantes mexicaines envoient par la poste des pilules abortives aux femmes américaines qui désirent avorter et ne peuvent plus le faire dans leur pays, là où des lois restrictives sont adoptées dans plusieurs États. Au Mexique ce médicament est en vente libre et bon marché.

► À écouter aussi : Mexique: ce que la dépénalisation de l'avortement par la Cour suprême implique

À la tête d’une organisation pro-avortement dans le nord du Mexique, Sandra Cardona explique être submergée de demandes depuis la décision de la Cour suprême américaine. « Depuis le 24 juin, nous recevons entre 70 et 80 demandes par jour de femmes américaines qui ont besoin d’interrompre leur grossesse. Ces réseaux de solidarité entre le Mexique et les États-Unis, c’est du jamais-vu », souligne-t-elle.

« Nous avions toujours vu les États-Unis comme le modèle à suivre »

Auparavant, les femmes mexicaines franchissaient la frontière pour avorter librement aux États-Unis. Verónica Cruz, qui a fondé l’organisation Las Libres, s’en souvient. « Au Mexique et dans toute l’Amérique latine, nous avions toujours vu les États-Unis comme le modèle à suivre, témoigne-t-elle. C’était le pays qui garantissait le droit à l’avortement, leurs cliniques étaient ouvertes à tout le monde… Et cinquante ans plus tard, c’est un bond en arrière. »

Et un bond en avant au Mexique lorsque les dix juges de la Cour suprême ont décidé à l’unanimité de faire prévaloir le droit des femmes à disposer de leur corps sur toute autre considération.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne