Salvador: une femme condamnée à 50 ans de prison après la mort de son bébé à la naissance

Une jeune femme de 23 ans a été condamnée à 50 ans de prison au Salvador pour homicide avec circonstances aggravantes pour avoir accouché d'une fillette, qui n'a survécu que quelques heures, dans des toilettes, en raison d'une urgence obstétrique.

Lesli fait partie d'une famille nombreuse d'agriculteurs pauvres vivant dans une maison sans eau ni électricité. En juin 2020, elle accouche d'une petite fille sans s'en rendre compte dans les latrines de sa maison. Née vivante après 37 à 40 semaines de gestation, selon le parquet, l'enfant ne survit que quelques heures. « J'ai senti que quelque chose sortait, il faisait noir et je n'ai pas vu ce que j'expulsais », a expliqué la jeune femme de 23 ans à l'époque. Admise en urgence à l'hôpital, elle reçoit trois transfusions sanguines avant d'être arrêtée.

Depuis 1998, le code pénal salvadorien interdit l'avortement, même en cas de viol ou de danger pour la mère et prévoit des peines pouvant aller jusqu'à huit ans de prison. Cependant, les procureurs et les juges requalifient les cas d'avortements, même involontaires, en « homicide avec circonstances aggravantes », passible d'une peine allant jusqu'à 50 ans de prison.

Une peine d'une sévérité inédite

« Pour la première fois dans l'histoire de la pénalisation absolue de l'avortement dans le pays, qui date de plus de 20 ans, c'est la peine maximale, pour homicide aggravé, qui a été prononcée », pointe Edward Perez, le conseiller juridique du Centre pour les droits reproductifs. Selon les organisations féministes, la jeune femme a simplement subi une urgence obstétrique.

Il souligne également que cette décision marque un durcissement au Salvador, qui semblait plutôt aller vers plus de tolérance. « Malheureusement nous sommes face à une grave violation des droits humains, qui montre que la détention arbitraire est toujours utilisée contre les femmes qui souffrent d'urgences obstétriques au Salvador, regrette-t-il. On peut aussi remarquer que c'est la deuxième condamnation depuis le début de l'année, alors que plusieurs femmes ont été libérées récemment. Ces libérations apparaissaient au départ comme une forme de progrès vers la reconnaissance des droits reproductifs des femmes. Donc nous sommes, à nouveau, face à un changement de tendance, vers plus de criminalisation à leur encontre. »

