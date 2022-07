À la Une: quatre ministres équatoriens démissionnent après les manifestations

Revue de presse des Amériques

Une marche est organisée dans les rues de Quito, capitale de l'Équateur pour protester contre les augmentions des prix du carburant, de la nourriture et d'autres produits de base, le 22 juin (image d'illustration).

« La force du gouvernement est devenue son talon d’Achille », analyse le quotidien équatorien. Alors que les prix grimpent en flèche, le ministre de l’Économie, Simon Cueva a démissionné mardi soir, poussé vers la sortie par les manifestations sociales de la fin du mois de juin. Sa politique de rigueur était à contre-courant du contexte économique actuel, entre hausse du prix du pétrole et taux de chômage élevé en Équateur.

Un coup dur pour le président Lasso dont la « principale force - de par son profil et son histoire personnelle - est l’économie », ajoute le journal conservateur. Pablo Arosemena remplace alors Simon Cueva et devra respecter les accords signés entre le gouvernement et les manifestants. Le journal prévoit que « l’austérité sera assouplie pour canaliser les ressources vers l’investissement. »

États-Unis : des proches de Trump convoqués par le tribunal

L’Atlanta Journal-Constitution publie les citations à comparaître de sept alliés de l’ex-président américain Donald Trump. La justice de l’État de Géorgie a récolté de nombreux témoignages les mettant en cause dans la tentative d’annuler les résultats des élections présidentielles de l’État. Parmi eux, le sénateur Lindsey Graham et l’avocat personnel de Trump : Rudy Giuliani. Ils sont soupçonnés d’avoir participé et mis en place la stratégie de l’ex-président pour faire annuler l’élection de Joe Biden fin 2020.

C’est la mesure la plus importante jamais prise dans cette enquête. « Cette nouvelle décision pourrait assombrir l’avenir de l’ancien président de la République », estime le New York Times. Ils devront répondre aux questions du grand jury de Géorgie dans les mois à venir.

En Colombie, le président tend la main à l’ELN

Le journal El Tiempo décrypte le discours présidentiel sur ces groupes insurrectionnels. Le quotidien conservateur s’inquiète des chemins que s’apprête à emprunter le gouvernement de gauche dans ce nouveau processus de paix proposé mardi soir. Gustavo Petro, le président actuel a ouvert la voie à un cessez-le-feu avec l’ELN, l’Armée de libération nationale et d’autres groupes armés.

Le périodique marque nettement la différence entre les groupes d’origines politiques et ceux issus des activités illégales, du trafic de drogue. « Des réseaux criminels ne peuvent bénéficier d’une reconnaissance politique et des accords de paix. La seule voie serait de se soumettre à la justice », insiste El Tiempo.

De son côté El Pais, fustige le bilan de l’ex-président Ivan Duque. Le journal embrasse l’espoir de paix proposé par Gustavo Petro : « Il veut donner la priorité absolue à la pacification du pays et a l’intention d’ouvrir un débat tellement nécessaire en Colombie. »

