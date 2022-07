Colombie: Gustavo Petro tend la main au groupe armé ELN

En Colombie, le président élu, Gustavo Petro, veut relancer les pourparlers de paix avec Armée de libération nationale (ELN). Cette guérilla est considérée comme la dernière active dans le pays, bien que certains dissidents des FARC aient également repris des armes depuis la signature des accords de paix en 2016. La fin des violences en Colombie, c'était l'une des promesses de campagne de ce premier président de gauche de l'histoire du pays.

L'ELN compte aujourd'hui quelque 2 500 membres. Fondée en 1964 dans le sillage de la révolution cubaine, cette guérilla est maintenant surtout présente dans la région du Pacifique et à la frontière avec le Venezuela, où elle se dispute le contrôle du trafic de drogue et de l'extraction minière illégale avec d'autres groupes armés.

Pour Gustavo Petro, il est grand temps de mettre fin à ces violences. Dans une interview accordée à la radio colombienne W Radio, il propose donc un retour aux pourparlers qui ont été interrompus il y a trois ans par le président conservateur sortant, Ivan Duque :

« Le message que je veux lancer aujourd'hui, non seulement en direction de l'ELN mais à tous les groupes armés, c'est ce que le moment de la paix est venu. Ce que je demande est un cessez-le-feu bilatéral et le début de négociations judiciaires avec la plupart d'entre eux et de négociations politiques avec une minorité d'entre eux. Le tout pour mettre fin à la guerre en Colombie ».

Le président élu a aussi annoncé la création d'un Ministère de la Paix sous la tutelle duquel il voudrait placer la police. Actuellement, les forces de l'ordre dépendent du ministère de la Défense.

