À la Une: l'assassinat du président d'Haïti Jovenel Moïse, un an après

Il y a un an, jour pour jour, « le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné à son domicile, dans l’un des quartiers les plus riches de la capitale (Port-au-Prince, ndlr), alors que des dizaines de policiers s’écartaient, laissant passer les assassins », rappelle le New York Times, qui poursuit : « De nombreux Haïtiens n’aimaient pas le président, profondément impopulaire. Mais ils pensaient qu’avec cet assassinat le pays aurait définitivement touché le fond. Au lieu de cela, le tableau reste sombre et un état d’anarchie semble s’installer dans certaines parties du pays ».

« Une année de perdue après le grand drame », résume Le Nouvelliste. Et pour mieux représenter l’insupportable « sur-place » d’Haïti, le journal a décidé de ressortir tout simplement « une brochette d’éditoriaux publiés le premier mois après le crime ». Parce que « tout ce qui avait été écrit il y a un an est encore valable », regrette le rédacteur en chef, Frantz Duval. « Aussi bien l’imbroglio international qui entoure le crime, la lutte pour le pouvoir, le blocage des institutions démocratiques, l’absence d’agenda, les incapacités de la justice, le pouvoir des gangs, la difficulté de trouver de l’essence, le refus des acteurs politiques de dialoguer ou la mainmise de la communauté internationale sur la gouvernance haïtienne en encourageant le pire. Un an plus tard, on dirait que le temps est suspendu, que nous avons perdu une année après le grand drame sans nous en apercevoir. Rien n’avance. C’est comme si chaque matin était un 7 juillet que le pays découvre avec effroi ».

Alors que le gouvernement provisoire commémorera ce jeudi la mort de Jovenel Moïse dans une cérémonie officielle au Panthéon national et que la famille du défunt président lui rendra hommage sur ses terres, dans le nord d’Haïti, le journal haïtien Le National a choisi de consacrer son éditorial, intitulé « Morts et oubliés » à tous ces Haïtiens qui « meurent silencieusement loin des salles de rédaction », que ce soit sous les balles de bandits, de faim, dans une catastrophe naturelle ou durant une tentative désespérée de quitter le pays.

Le sort des 18 Colombiens arrêtés après l’assassinat du président et détenus depuis en Haïti

« 365 jours ont passé et 18 Colombiens emprisonnés en Haïti n’ont pas été présentés à un juge pour le meurtre pour lequel ils sont en prison », s’insurge El Espectador. Ces suspects « n’ont pas non plus bénéficié des conseils d’un avocat commis d’office. Et bien que la presse et les citoyens les aient déjà condamnés d’être les assassins du président haïtien Jovenel Moïse, la vérité est que l’enquête sur le pire crime qui ait jamais eu lieu en Haïti est au point mort. Au milieu de ce manque de garanties judiciaires », poursuit le quotidien de Bogota, « se trouvent 18 anciens militaires colombiens, qui, en plus de dénoncer le fait qu’ils ont été torturés, réclament maintenant que quelqu’un se préoccupe de leur situation juridique ».

Nicaragua : le régime Ortega expulse les religieuses de Mère Teresa

Au Nicaragua, le régime du président sandiniste Daniel Ortega a expulsé ce mercredi les religieuses de la congrégation des Missionnaires de la Charité, l’ordre créé par Sainte Teresa de Calcutta. « Après plus de 40 ans au service des plus vulnérables, les sœurs ont été escortées par la Direction générale des migrations et des étrangers jusqu’à la frontière avec le Costa Rica comme si elles étaient des délinquantes », s’insurge La Prensa.

Le journal rappelle que les religieuses avaient « fondé deux foyers pour personnes âgées, abandonnées ou disposant de faibles ressources », des « crèches où elles s’occupaient des bébés des mères célibataires qui n’avaient personne pour s’occuper de leurs enfants pendant qu’elles travaillaient », ainsi qu’« un foyer pour adolescentes abandonnées ou maltraitées ».

L’expulsion des religieuses est le dernier exemple en date des tensions croissantes entre le gouvernement Ortega et les ONG, et plus spécifiquement entre le président et l’Église catholique. Il y a quatre ans, plusieurs établissements religieux avaient offert refuge à des manifestants pendant la répression de mouvements sociaux. Toujours selon les informations de La Prensa, les religieuses expulsées ont été « accueillies au Costa Rica par le diocèse de Tilaran-Liberia ».

