États-Unis: dans l'Ohio, Biden défend ses réformes économiques

Au plus bas dans les sondages à quatre mois des élections de mi-mandat en novembre, Joe Biden tente de reprendre la main. Le président américain était en meeting à Cleveland dans l’Ohio ce mercredi 6 juillet. Dans cet État clé du Midwest, le président américain a parlé de l’une des principales préoccupations des électeurs : l’inflation, au plus haut depuis 40 ans, qui plombe sa popularité.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Miami, David Thomson

Au milieu d’un public de col bleus dans cet Ohio industriel, Joe Biden défend son bilan économique. « Depuis un an et demi nous avons fait des progrès extraordinaires », assure le président. Mais voilà, l’inflation est au plus haut, dépassant les 8%, et sa popularité au plus bas, à peine 39%.

Biden appelle alors les Américains à ne pas oublier l’effet pandémie : « Vous vous souvenez tous de la situation économique quand j’ai été élu : un pays en pleine pandémie, des millions de gens qui avaient perdu leur emploi et ces files d’attentes sur des kilomètres de familles venues chercher de la nourriture aux banques alimentaires. »

Une politique économique qui ne profite pas à la classe moyenne ?

À Cleveland, Joe Biden vient marquer la dernière phase de son plan de relance anti-Covid : une aide gigantesque de 1,9 trilliard de dollars mais qui peine à imprimer dans l’opinion. Quelque 54% des Américains estiment que sa politique économique ne profite pas à la classe moyenne et de nombreux économistes la rendent même responsable de l’inflation. Le président américain, lui, pointe l’impact de la guerre en Ukraine. « Nous avons encore beaucoup à faire contre l’inflation, déclare-t-il. Moi je préfère l’appeler la taxe Poutine. A cause de l’essence de Poutine et de tout ce grain qu’il empêche d’être écoulé sur le marché. »

À quatre mois des élections de mi-mandat qui s’annoncent périlleuses pour les démocrates, c’est la sixième fois que Joe Biden visite l’Ohio. Rien d’étonnant dans cet État clé qui avait voté Obama en 2012 mais Donald Trump en 2016 et 2020 ; le vote sera donc particulièrement suivi.

►À lire aussi : Joe Biden pris dans la tourmente déclenchée par la Cour suprême

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne