Le Premier ministre haïtien officie à la cérémonie d’hommage en mémoire de Jovenel Moïse

Il y a un an jour pour jour, Haïti apprenait avec stupeur que son président Jovenel Moïse avait été assassiné dans la nuit par un commando armé. Ce meurtre a davantage amplifié la crise politique dans lequel le pays était plongé, d’autant que la justice peine à établir mobile et commanditaires.

Avec notre correspondante à Port-au-Prince, Amélie Baron

La cérémonie d’hommage en mémoire du président Jovenel Moïse aura été brève à Port-au-Prince. Car le Premier ministre aurait eu des échanges téléphoniques avec l’un des principaux suspects quelques heures après l’assassinat, l’ex-Première dame Martine Moïse a sèchement décliné l’invitation.

Je renouvelle ici devant la nation, ma détermination à encourager, sans relâche, la poursuite de l’enquête jusqu’à son aboutissement. La justice haïtienne peut compter sur le soutien indéfectible du gouvernement.#Haïti pic.twitter.com/IQveHMBmBH — Dr Ariel Henry (@DrArielHenry) July 7, 2022

Le chef du gouvernement a été le seul à prononcer un discours et il a assuré vouloir obtenir justice pour le président. Ariel Henry a ainsi déclaré : « Je renouvelle ici, devant la Nation, ma détermination à encourager sans relâche la poursuite de l’enquête jusqu’à son aboutissement. La justice haïtienne peut compter sur le soutien indéfectible du gouvernement. Malgré sa faiblesse, la justice doit continuer à faire le maximum pour traquer les coupables, les traduire devant leurs juges et leur infliger des peines exemplaires et dissuasives, pour que plus jamais notre pays n’ait à vivre un pareil drame. »

Qualifiant cet assassinat de crime odieux et barbare, Ariel Henry a profité de la tribune du jour pour à nouveau appeler la classe politique au dialogue, affirmant qu’ils n’avaient pas besoin d’être d’accord sur tout pour travailler ensemble.

