À la Une: les règles du dialogue fixées en Équateur

Revue de presse des Amériques

Publicité Lire la suite

Le gouvernement de Guillermo Lasso et la Confédération des nationalités indigènes d'Équateur (Conaie) ont débuté jeudi 7 juillet à Quito des négociations, comme le prévoyait l'accord signé fin juin pour mettre fin aux manifestations anti-gouvernementales. Désormais, « les règles du dialogue sont claires pour les deux parties », titre El Comercio. C'était l'objectif des discussions de jeudi 7 juillet : fixer les règles, la méthodologie de ces négociations, qui vont formellement commencer mercredi 13 juillet et dureront 90 jours. Elles se dérouleront au siège de la Conférence épiscopale, qui joue le rôle de médiateur.

Le ministre des Affaires gouvernementales, Francisco Jiménez, explique que 10 tables-rondes seront organisées : la première portera sur les subventions au carburant pour les habitants des zones rurales. Le secrétaire de la Conférence épiscopale équatorienne est plutôt optimiste : « C'est la première fois que nous nous sommes assis pour parler avec respect, en nous regardant dans les yeux, en sachant que nous sommes Équatoriens et que nous formons une seule équipe de travail qui va chercher le bien ».

Les effets du mouvement toujours bien visibles

La Hora se demande pourquoi Francisco Jiménez est aujourd’hui le « seul visage visible » de l'exécutif à gérer la crise. Francisco « Jiménez est seul, il lui manque une équipe (...) et il est clair qu'il n'a aucun soutien », lance une analyste interrogée par le journal. « Où sont les ministres des Finances, de l'Agriculture, de l'Énergie, (...) où sont les équipes spécialisées pour chaque domaine ? » Elle insiste : « La question débattue n'est pas seulement politique, elle est aussi technique ».

Pendant ce temps, les effets de la grève de la Conaie se font encore sentir en Équateur, « notamment dans l'approvisionnement en gaz », soutient La Hora. La situation devrait être rétablie dans le courant de la semaine prochaine. L’impact se ressent aussi toujours « dans le porte-monnaie ». Le quotidien dénonce la spéculation et l’explique par une politique énergétique dépassée. Pour La Hora, l'entreprise publique chargée de l'énergie est « un aimant pour les cupides sans scrupules » et « n'a pas été en mesure de garantir la sécurité de l'approvisionnement énergétique » du pays.

Mexique : Enrique Peña Nieto poursuivi pour corruption

Direction le Mexique, maintenant, où un ancien président, Enrique Peña Nieto, est visé par des poursuites judiciaires. En Une, Milenio explique qu’une plainte a été déposée auprès du procureur général contre l'ancien président dans une affaire présumée de pots-de-vin. Il aurait reçu, selon l'accusation, plus de 26 millions de pesos (plus de 1,2 million d’euros) après l'octroi d'un appel d'offre à une société étrangère.

Ces fonds auraient été transférés en Espagne par l’intermédiaire d’un proche. Enrique Peña Nieto assure « qu'il prouvera la légalité de ses avoirs et a exprimé sa confiance dans la justice ». Quant à l'actuel président mexicain, Andrès Manuel Lopez Obrador, il appelle à ne pas porter de jugements hâtifs, note le journal La Razon, qui fait aussi sa Une sur cette affaire.

La Californie ferme le robinet face à la sécheresse

Aux États-Unis, la Californie intensifie les restrictions d'eau. L'ordonnance est entrée en vigueur jeudi, explique le Los Angeles Times. Elle restreint « les droits d'irrigation de nombreuses exploitations agricoles (...) le long des fleuves Sacramento et San Joaquin ». C'est la deuxième ordonnance de ce type. Aujourd’hui, près de la moitié des agriculteurs de Californie sont touchés par ces restrictions.

Ces mesures « sans précédent » sont à la mesure de « la sécheresse qui a sévi en Californie ces trois dernières années », souligne un responsable du département local des ressources en eau. « Il n'y a tout simplement pas assez d'eau pour tout le monde », conclut-il. « La sécheresse a fait payer un lourd tribut à l'industrie agricole californienne », poursuit le Los Angeles Times. Elle produit notamment « des noix, des fruits, du riz et du foin pour le bétail ».

Des anchois qui tombent du ciel à San Francisco

Il était 20h, le mois dernier, quand un couple de Californiens a entendu du bruit sur le toit, raconte le New York Times. Des objets brillants et argentés ont commencé à voler devant leurs fenêtres. Une fois dehors, le couple découvre dans son jardin des dizaines… d’anchois. D'autres résidents ont vécu la même chose le même jour. La semaine dernière, « des milliers d'anchois morts sont apparus au bord d'une lagune » dans la même région, poursuit le journal de la côte est.

Pollution, prophétie biblique ? Que nenni ! Les scientifiques interrogés par le New York Times expliquent que ces anchois « dont la population est en plein essor au large de la Californie » se sont échoués sur le rivage, probablement « après avoir été chassés par des prédateurs ». Quant aux poissons qui tombent du ciel, il s'agirait de poissons transportés par des oiseaux qui les ramènent à leurs petits. Certains ont le bec trop chargé et en laissent tomber en route. D'autres se battent et, là encore, ouvrent un large bec et laissent échapper leur proie…

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne