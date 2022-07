En Équateur, les règles du dialogue fixées entre gouvernement et autochtones

Le leader indigène Leonidas Iza s'exprime après avoir conclu un accord avec le gouvernement, alors que des représentants de l'Église catholique servent de médiateur, au siège de la Conférence épiscopale à Quito, en Équateur, le jeudi 30 juin 2022. AP - Dolores Ochoa

En Équateur, le gouvernement et la Confédération des nationalités indigènes d'Équateur (la Conaie), ont commencé des discussions jeudi à Quito. C'est ce que prévoyait l'accord signé fin juin après 18 jours de manifestations anti-gouvernementales qui ont fait 6 morts et plus de 600 blessés.