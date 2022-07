Texas: pour éviter une amende, elle considère son fœtus comme un deuxième passager

Image d'illustration : des voitures se dirigent vers le Sud sur l'Interstate 45, à Houston, au Texas. AP - Justin Rex

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En marge de la fin du droit à l’avortement dans plus de la moitié des États américains (26), des situations absurdes. Selon la Cour suprême, qui a cassé Roe vs Wade, la vie commence à sa conception et non au premier souffle. Est-ce qu’une femme enceinte compte pour une personne ou deux ? Histoire d'un contrôle routier qui déraille.