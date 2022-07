«Uber Files»: la vaste enquête qui lève le voile sur les méthodes brutales du géant du VTC

Les pratiques contestables du géant du VTC Uber sont au coeur d'une vaste enquête journalistique publiée ce dimanche dans plusieurs médias, dont The Guardian, Le Monde et Radio France.

Passage en force, lobbying musclé, recrutement d'anciens hauts-fonctionnaires... Une enquête internationale de journalistes montre que la plateforme Uber a eu recours à des pratiques brutales et a « enfreint la loi » pour s'imposer malgré les réticences des politiques et des taxis.

Le Guardian, un quotidien britannique, a obtenu et partagé avec le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) quelque 124 000 documents, datés de 2013 à 2017, comprenant des emails et messages des dirigeants d'Uber à l'époque, ainsi que des présentations, notes et factures.

Dimanche 10 juillet, plusieurs quotidiens (dont le Washington Post aux États-Unis et Le Monde en France) ont publié leurs premiers articles tirés de ces « Uber Files ». Ils mettent en avant certaines méthodes employées pendant ces années d'expansion rapide, mais aussi de confrontation pour Uber, de Paris à Johannesburg.

« L'entreprise a enfreint la loi, trompé la police et les régulateurs, exploité la violence contre les chauffeurs et fait pression en secret sur les gouvernements dans le monde entier », affirme le Guardian en introduction.

Les articles mentionnent notamment des messages de Travis Kalanick, alors patron de la société basée à San Francisco, quand des cadres se sont inquiétés des risques pour les conducteurs qu'Uber encourageait à participer à une manifestation à Paris. « Je pense que ça vaut le coup », leur a répondu le cofondateur. « La violence garantit le succès ».

L'entreprise ne s'excusera pas

« Nous n'avons pas fait et ne ferons pas d'excuses pour des comportements du passé qui ne sont clairement pas alignés avec nos valeurs actuelles », a indiqué Jill Hazelbaker, vice-présidente chargée des Affaires publiques d'Uber, dans un communiqué en ligne.

Uber rappelle que les médias ont déjà abondamment couvert les erreurs de l'entreprise d'avant 2017, de la presse aux livres et même à une série télévisée. « Uber est maintenant l'une des plateformes de travail les plus importantes au monde et fait partie de la vie quotidienne de plus de 100 millions de personnes. Nous sommes passés d'une ère de confrontation à une ère de collaboration », élabore Jill Hazelbaker.

Le volet français

L'un des volets de l'enquête concerne la France, et comment un certain Emmanuel Macron a plaidé la cause du groupe américain. En 2014 et 2015, alors qu’Uber est en pleine expansion. Mais en France, le groupe est visé par des enquêtes. Les taxis lui font la guerre à cause surtout de l'offre Uberpop qui permet à tout détenteur de véhicule de s'improviser chauffeur sans licence.

Au gouvernement, le PDG d'alors Travis Kalanick et ses équipes rendent plusieurs visites au ministre de l'Économie Emmanuel Macron. Uber demande l'assouplissement de la loi Thévenoud qui encadre le secteur, notamment la durée de formation des chauffeurs jugée trop longue. Indice qu'Uber a trouvé une oreille attentive : ce changement finira par arriver par décret.

En échange, Uber doit abandonner le service Uberpop. Mais il y a toujours plus de chauffeurs à Paris, Marseille, ce qui attise le conflit VTC/ taxis sur fond d'accusation de dumping social et fiscal. Et dans cette guerre, les alliés d'Uber ne se trouvent pas au ministère des Transports ou du travail, mais à Bercy.

Le service de presse de l'Élysée, interrogé par Radio France, a répondu simplement que les fonctions passées du président l'ont naturellement amené à échanger sur les moyens de lever les verrous pour faciliter la mutation des services qu'incarnait Uber à l'époque.

