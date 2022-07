États-Unis: une majorité d'électeurs démocrates ne veulent pas que Joe Biden se représente

Joe Biden est-il trop vieux pour se représenter en 2024 ? C'est ce que pensent une majorité d'électeurs démocrates si l'on en croit une enquête publiée en Une du New York Times ce lundi 11 juillet. Le président américain a répété plusieurs fois qu'il souhaitait briguer sa réélection, mais son âge pose question : il est déjà le président le plus âgé de l'histoire des États-Unis.

« Le président perd beaucoup de soutiens », résume le New York Times, « et la plupart des démocrates ne veulent pas qu'il se représente en 2024 ». Selon ce sondage réalisé par le Siena College, ils ne sont que 26 % à souhaiter que le parti le choisisse à nouveau pour la prochaine campagne.

En tête de liste des préoccupations : son âge. 80 ans en novembre. 86 donc à la fin d'un éventuel deuxième mandat. Ce week-end déjà, des conseillers démocrates confiaient au journal de la côte Est que le président était toujours alerte, les appelait tard dans la nuit, savait « relever le point faible de la page 14 d'un mémo », mais qu'il buttait plus souvent sur des mots, traînait le pas… bref qu'il « semblait » âgé.

Son équipe aménage déjà son emploi du temps. Plutôt qu'une éprouvante tournée de 10 jours, deux déplacements séparés par un temps de repos, même si officiellement des raisons politiques et diplomatiques sont avancées.

Tous partis confondus, Joe Biden ne récolte plus que 33 % d'opinions favorables, selon ce même sondage. Plus des trois quarts des personnes interrogées « considèrent que les États-Unis vont dans la mauvaise direction ». « Un pessimisme omniprésent, qui touche tous les coins du pays, toutes les tranches d'âge, les groupes raciaux, les villes, les zones rurales et les deux partis politiques », écrit le New York Times.

