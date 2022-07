Rafael Correa: «Le gouvernement équatorien doit être mis à la porte»

Entretien

Pendant 18 jours, la Confédération des nationalités indigènes (Conaie), à la tête de manifestations pour protester contre la vie chère, a paralysé l’Équateur. Alors que des négociations s’ouvrent, le président Guillermo Lasso accuse son prédécesseur Rafael Correa (2007-2017) de tirer les ficelles de la contestation depuis la Belgique, où il réside. Ce dernier répond à ces accusations au micro de RFI.

RFI : Quel est votre regard sur l’ouverture de négociations entre les dirigeants de la Conaie et le gouvernement ?

Rafael Correa : Ces 18 jours de manifestations étaient terribles pour le pays. Sept morts - quelques sources parlent de 11 morts –, des dizaines de blessés, des destructions. Tout ça pour aboutir à une réduction de 15 centimes des prix du carburant ? Je crois qu’on a perdu la tête. Tous ces sacrifices pour ça ? Il faut être plus responsable.

On ne peut pas avoir des manifestations aussi fortes et laisser en place un gouvernement tout à fait impopulaire, lorsqu’il existait des mécanismes constitutionnels pour avancer les élections. Le gouvernement est en échec total, il doit être mis à la porte. Il doit avancer les élections. [Guillermo] Lasso devrait démissionner, car il est impliqué dans le scandale des Pandora Papers. Mais comme il a le soutien des médias et des États-Unis, rien ne se passe.

Le président Guillermo Lasso vous accuse d’agir de concert avec Leonidas Iza pour le déstabiliser. Quels sont vos liens avec le président de la Conaie ?

Je n’ai jamais parlé avec lui, je ne le connais pas. Je ne suis pas d’accord avec les méthodes de la Conaie. Ils ont l’habitude de chercher à imposer leur programme par la force. Ils ont arrêté de le faire sous mon gouvernement, car le mien était très populaire. Ce sont eux qui ont porté Guillermo Lasso au pouvoir. Ils ont fait gagner un programme néo-libéral et, aujourd’hui, ils s’en plaignent. Bien sûr, rien n’explique la répression brutale de leurs manifestations.

Votre parti a déposé une motion de censure contre le gouvernement Lasso il y a quelques semaines. Motion finalement rejetée par le Parlement. Guillermo Lasso a évoqué une tentative de coup d’État. Que répondez-vous ?

Ah bon, on déstabilise la démocratie en utilisant la Constitution ? Cela vous montre la qualité de nos hommes politiques. Il y a quelques semaines, lui-même [Guillermo Lasso] menaçait d’organiser des élections anticipées. Alors pour résoudre un très grave conflit, on ne pourrait pas le faire ? M’accuser de coup d’État est un manque d’honnêteté. Parfois, il me surestime : il croit vraiment qu’avec un iPhone et Twitter, je peux contrôler toutes les manifestations en Équateur ? (rire)

En tout cas, cette motion a été rejetée. Guillermo Lasso a donc toujours suffisamment de soutien en Équateur ?

Pas du tout. Il contrôle l’Assemblée grâce à la corruption. Il donne des petits morceaux de l’État – ici le contrôle d’une école, là d’un hôpital - à tous les députés qui le soutiennent. Avec cette façon de faire, vous pouvez forcément rester président.

Vous avez vous-même été condamné à 8 ans de prison par contumace pour corruption, pour des faits que vous avez toujours niés. L’Équateur a envoyé une demande d’extradition à la Belgique où vous résidez. Craignez-vous un éventuel retour en Équateur ?

Je vous propose une chose : nommez une Commission de la vérité pour vérifier les cas contre nous. Si cette commission dit qu’il s’agit de cas valables, légitimes, je rentre moi-même en Équateur pour aller en prison. Ce sont [les poursuites contre moi, NDLR] des choses ridicules, scandaleuses, monstrueuses. Vous pouvez imaginer cela d’un ancien président ? Ils ont sorti cela pour m’empêcher d’être à nouveau candidat.

Si c’était vrai, je n’aurais pas reçu l’asile politique de la Belgique. Après quatre ans d’investigation, la Belgique a décidé de m’accorder ce statut. C’est la reconnaissance que nous sommes des personnes persécutées politiquement et non des corrompus. Game Over ! Il ne devrait plus y avoir de discussion. Et pourtant on continue à me parler de ça.

Votre influence politique est toujours importante en Équateur, même si vous avez quitté le pouvoir il y a 5 ans…

Bien sûr. C’est pour ça qu’il continue à me persécuter. Il sait très bien que si je peux rentrer en Équateur, je vais gagner de loin les élections.

