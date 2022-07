À la Une: en Haïti, plus de 50 morts lors d’affrontements entre gangs à Cité Soleil

Revue de presse des Amériques

Dans Le Nouvelliste, le maire par intérim Joël Janéus évoque en plus des 52 morts, 110 personnes blessées. Il s’agit surtout des civils qui tentent de fuir les combats. Le maire admet son impuissance face à ce qu’il qualifie de « guerre fratricide ». Il ne peut rien faire, il n’a pas les moyens et la police est absente dans la zone, explique-t-il au journal. « À cause des affrontements, les habitants des quartiers assiégés manquent de tout » et notamment « d’eau et de pain », souligne le maire par intérim, tout en dénonçant ceux qui fournissent des armes à ces gangs.

L’insécurité en Haïti fait aussi la Une d’Alterpresse. Le site d’information publie une interview avec le directeur du Réseau national de défense des droits humains (Rnddh). Selon Pierre Espérance, la hausse de la criminalité est liée à l’impunité, mais aussi au peu de prix accordé à la vie humaine. Les attaques menées à Cité Soleil ne dérangent pas « ceux qui ont fait alliance avec le Premier ministre de facto. Le secteur privé, l’Église et autres sont confortables avec la banalisation de la vie de la population », regrette Pierre Espérance.

Joe Biden en Arabie saoudite : les valeurs américaines sont-elles négociables ?

Ce mardi, le président Joe Biden s’envolera au Proche et Moyen-Orient. Il sera vendredi en Arabie saoudite, une visite controversée. Durant sa campagne présidentielle, Joe Biden avait promis de faire de l’Arabie saoudite un « État paria ». C’était pour obtenir des votes, écrit le Washington Post. Et si aujourd’hui le chef de Maison Blanche se rend à Riyad et serre la main entachée de sang du prince Mohamed Ben Salmane, c’est dans le même but, estime le journal.

Joe Biden a justifié le voyage en affirmant qu’il souhaite promouvoir la stabilité dans la région et « dissuader la Russie et la Chine de toute tentative d’agression ». Mais en rencontrant MBS, il donnera à ce dernier quelque chose que toutes ses campagnes de communication n’ont pas réussi à faire : de la « respectabilité ». Et par la même occasion, « Joe Biden montre aussi que les valeurs américaines sont négociables », souligne le Washington Post.

Facebook accusé de censurer les informations concernant le droit à l’avortement

Aux États-Unis, des sénatrices américaines ont demandé hier à Facebook et à Instagram de clarifier leur politique concernant les messages de services d’aide à l’avortement. Ces deux réseaux sociaux avaient retiré des informations et des publicités concernant l’IVG alors que celles-ci ne violaient le règlement des entreprises, peut-on lire sur le site d’information Axios.

Deux sénatrices démocrates, Amy Klobuchar et Elizabeth Warren se disent « inquiètes » face à ce qu’elles appellent une « censure » exercée par Meta, la maison mère de Facebook et Instagram. En fait, après la décision de la Cour suprême de révoquer le droit constitutionnel à l’avortement, les messages d’information et de mobilisation contre cette mesure se sont multipliés sur les plateformes. Tout comme des propositions d’envoyer ou de réceptionner des pilules contraceptives par la poste.

Facebook se défend

Selon les sénatrices qui s’appuient sur des informations divulguées par la presse, des publications sur l’accès à des services légaux d’avortement ont été retirées, et souvent « quelques secondes à peine après leur mise en ligne », écrit le site Techcrunch. D’après les sénatrices, citées par Axios, « il est plus important que jamais que les réseaux sociaux ne censurent pas des informations véridiques sur l’IVG, au moment où les gens se tournent vers des forums en ligne pour obtenir des informations concernant le droit à l’avortement ».

Dans une réaction via Twitter, le porte-parole de Meta, Andy Stone, justifie la suppression des messages en rappelant qu’il est entre autres interdit « d’acheter ou de demander des médicaments sur ses réseaux sociaux ». Selon Stone, les « contenus qui évoquent la disponibilité et l’accessibilité des médicaments sous ordonnance sont permis », ce que contestent les sénatrices. Elles citent plusieurs exemples où de simples informations sur le droit à l’avortement postées par une ONG ont été retirées et leur site temporairement bloqué.

Un violent feu de forêt en Californie menace les séquoias du parc de Yosemite

Les pompiers sont dans une course contre la montre pour sauver des flammes ces beaux arbres, écrit le Los Angeles Times. Des flammes qui se sont dangereusement rapprochées d’une zone de 500 séquoias, dont le Grizzly Giant, haut de plus de 60 mètres et vieux d’environ 3 000 ans.

Afin de protéger ces trésors de la nature, les pompiers arrosent le sol autour des séquoias d’eau en permanences. Selon le Los Angeles Times, les séquoias supportent généralement assez bien la chaleur, mais ces dernières années, ils ont été de plus en plus victimes d’incendies qui ont tendance à se multiplier en Californie. L’année dernière, les flammes avaient détruit plus de 3 000 séquoias, soit 3 à 5 % la population mondiale.

