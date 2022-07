Aux États-Unis, les séquoias géants du parc de Yosemite menacés par un incendie

Comme chaque été, la Californie est sous la menace des incendies. Même s'il n'est pas, pour l'instant, un de ces feux géants auxquels l’État de la côte ouest des États-Unis est désormais régulièrement confronté, le Washburn Fire brûle depuis la semaine dernière dans le parc national du Yosemite, l'un des plus fréquentés du pays pour ses grands espaces, ses panoramas et ses séquoias.

Avec notre correspondant à Los Angeles,

L’incendie nommé Washburn Fire – rappelons que l'on nomme les incendies aux États-Unis – a brûlé pour l’instant environ 1 000 hectares depuis jeudi 7 juillet, sans cause déterminée encore. C’est encore peu à l’échelle de la Californie où des méga-incendies peuvent détruire plusieurs milliers d’hectares en une journée. Il n’y a pas non plus eu de blessés ou de dégâts matériels. Le parc reste ouvert au public. Cela n’évite pas le danger. On a entendu notamment la conversation de pilotes d’avion survolant la zone qui ont vu des branches mortes propulsées à des centaines de mètres d’altitude sous l’effet des flammes explosives.

Ce qui est en jeu reste extraordinairement précieux : ce sont ces séquoias, des arbres géants et séculaires. Cinq cents d’entre eux sont à portée de flammes. Il s’agit de trésors de la nature, de merveilles qu’on ne trouve pas partout dans le monde. Les Californiens y sont très attachés. Des millions de personnes visitent chaque année le Yosemite et le Sequoia Park, juste au sud.

Des arroseurs autour du tronc

L’an dernier, ils avaient enroulé les troncs de certains sequoias avec une sorte de papier aluminium qui jouait un peu le rôle de couvertures ignifugées. Cette année, pour le moment en tout cas, les 600 pompiers mobilisés, en attendant des renforts, utilisent une technique rudimentaire. Ils ont installé au pied du Grizzly Giant, un séquoia de 60 mètres de haut dont l’âge se situe entre 2 000 et 3 000 ans, des arroseurs automatiques pour humidifier le sol et le tronc dans l’espoir d’affaiblir les flammes si jamais elles arrivent jusque-là.

Et pourtant, ces séquoias sont résistants. Ces arbres majestueux existent depuis des centaines d’années. Ils sont forts et ils sont même capables de résister aux flammes. Sauf que, désormais, en partie à cause du réchauffement climatique, disent les autorités, les incendies gagnent en intensité, les flammes en chaleur et même ces séquoias massifs sont à leur merci. L’an dernier, 3 600 séquoias ont péri dans la saison des incendies, environ 5% de la population mondiale.

L'évolution de cet incendie dans les jours qui viennent est incertaine. Les pompiers expliquent chaque année que le comportement d’un feu dépend de plusieurs facteurs. La chaleur évidemment d’abord et les températures vont grimper cette semaine, « flirter entre le chaud et le très chaud », pour paraphraser un soldat du feu. L’autre facteur, c’est l’humidité. Elle est faible dans le Yosemite, aux alentours de 15%, ce qui n’est pas une bonne nouvelle. En plus, la végétation est sèche et prompte à s’embraser après trois ans de sécheresse en Californie. Le seul point positif finalement, c’est le vent, relativement faible.

