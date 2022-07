À Washington, le président mexicain veut plaider pour plus de visas de travail face à l'immigration illégale

Ce mardi 12 juillet, le président américain Joe Biden recevra son homologue mexicain Andres Manuel López Obrador à la Maison Blanche. Une rencontre durant laquelle il sera question d’économie et de sécurité, mais aussi et surtout des problèmes migratoires à la frontière entre les deux pays. Le président mexicain arrive avec une proposition concrète : accorder des visas de travail aux migrants mexicains pour neutraliser l’immigration illégale.

Avec notre correspondante à Mexico, Emmanuelle Steel

C’est un Joe Biden sous pression qui reçoit le président mexicain Andres Manuel López Obrador ce mardi 12 juillet à la Maison Blanche. Le président américain est durement critiqué pour sa politique défaillante de contrôle de la frontière sud. Chaque mois, plus de 200 000 migrants sont interceptés par la patrouille frontalière. Plus d’un million et demi de migrants ont été arrêtés cette année par les autorités américaines sur la frontière après être entrés illégalement. Et il ne s’agit plus seulement de personnes venant d’Amérique centrale ou du Sud.

Depuis environ un an, les Mexicains ont recommencé à émigrer aux États-Unis, sous l’effet de la violence et du manque d’opportunités dans leur pays. Il y a quelques jours, le président López Obrador affirmait que ces migrants pouvaient être utiles aux États-Unis. « Il manque des travailleurs aux États-Unis, pourquoi nier cette réalité ?, a ainsi affirmé le président du Mexique. Il y a une pénurie de main d’œuvre et en même temps, ils empêchent les migrants d’entrer… »

Ne pas laisser les trafiquants d’êtres humains et les passeurs décider « à notre place »

Il y a deux semaines, 53 migrants étaient retrouvés morts cachés dans un camion qui les avait emmenés au Texas. La moitié étaient mexicains. Ce mardi, López Obrador proposera à son homologue d’accorder plus de deux cent mille visas de travail à des Mexicains. « Je propose que nous trouvions un accord sur des visas de travail. Cela va nous permettre d’ordonner le flux migratoire. Pour que ce ne soient pas les trafiquants d’êtres humains et les passeurs qui décident à notre place. »

Selon le président mexicain, accroître les filières d’immigration légale devrait profiter aux deux pays.

