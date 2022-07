À la Une: selon la presse américaine, Donald Trump a planifié l’assaut du Capitole

Revue de presse des Amériques

Les journaux américains reviennent sur la septième journée d'auditions de la Commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole. Une journée pleine de révélations qui dessine plus précisément la responsabilité de Donald Trump dans cette affaire.

Le Washington Post raconte notamment un vendredi soir explosif à la Maison Blanche après la défaite de Donald Trump à la présidentielle. Ce soir-là, une équipe hétéroclite de conseillers non officiels de Donald Trump se fraye un chemin jusqu'au bureau ovale. Le but est de convaincre le président d'agir contre ce qu'ils considèrent comme une élection volée. Le journal américain se base pour son récit sur plusieurs témoignages rendus publics par la commission. Celui d'Eric Herschmann notamment. L'ancien conseiller à la Maison Blanche affirme s'être opposé à ces invités surprise qui soutenaient qu'un complot international avait été mis en place pour pirater les machines de vote.

Malgré la querelle, Donald Trump finit par tweeter un peu plus tard dans la soirée. Il affirme qu'il est statistiquement impossible d'avoir perdu l'élection et appelle à une manifestation le 6 janvier. Il prévient même : « Soyez là, ce sera dingue ! ». En s'appuyant également sur la commission parlementaire, le New York Times titre donc « Trump avait planifié la marche mais a voulu qu'elle semble spontanée ». Parmi les citations choisies par le journal, celle d'un ancien membre d'un des deux principaux groupes extrémistes d'extrême droite qui ont participé à l'assaut. Il reconnait que les mots de Donald Trump leur ont donné une légitimité et que cet assaut devait être une révolution par les armes.

Sur CNN, John Bolton, lui, rejette cette version d'un assaut méticuleusement planifié par Donald Trump. Dans une interview, l’ancien conseiller de Donald Trump affirme que la nature de ce dernier est tout simplement d’aller d’une idée confuse à une autre en défendant ses propres intérêts. Même si son comportement n'est pas défendable, on ne peut pas y voir selon lui une attaque à la démocratie. Monsieur Bolton se présente d’ailleurs en expert sur la question. « Pour avoir moi-même aidé à planifier des coups d'État, pas ici bien sûr, mais dans d'autres pays, je peux vous dire que ça demande beaucoup de travail, affirme-t-il sur CNN. En l'occurrence, Donald Trump, lui, n'a fait que tâtonner d'une idée à l'autre. »

1h22 d’images dans l’école de Uvalde

Aux États-Unis toujours, une vidéo des caméras surveillance qui ont filmé la fusillade de Uvalde a été révélé dans la nuit. Le 24 mai 2022, un tireur a tué 19 enfants et deux enseignantes dans une école du Texas. Les images sont accablantes pour les forces de l'ordre, dont l'action a été qualifiée « d'échec absolu » par le directeur de la santé publique du Texas. On les voit attendre plus de 70 minutes avant d’intervenir contre le tireur.

Depuis le 24 mai, la réponse de la police fait l’objet d’une indignation persistante. Qu’ont fait les policiers pendant tout ce temps ? Différentes agences de sécurité se trouvaient sur les lieux, aucune ne s’est décidée à affronter le tireur.

Plusieurs enquêtes ont été ouvertes, notamment par le ministère de la Justice, mais leurs conclusions n'ont pas encore été rendues.

Et après la stupéfaction, la diffusion de ces images a créé un nouveau débat. Les vidéos ont fuité avant que les autorités puissent les montrer aux familles des victimes.

Le journal Texas Tribune aborde d'ailleurs la nouvelle par cet angle et affirme que cette décision a déclenché la rage des autorités texanes et du maire de la ville de Uvalde.

Le site d'information Austin American-Statesman – l’un des deux médias à l’origine de la fuite – affirme que d'intenses discussions ont été menées au sein de la rédaction avant de mettre en ligne cette vidéo d'1h22. Pour le directeur de la rédaction, le but est avant tout de faire la lumière sur ce qui s'est passé dans cette école. Il ajoute que c'est ce que les proches des victimes demandent depuis trop longtemps.

Selon lui, la tragédie a été aggravée par de faux récits d’héroïsme et un accès à l'information rendu difficile par les forces de l'ordre et autorités locales.

L’Argentine, entre crise économique et politique

L’Argentine risque d'être immobilisée aujourd'hui par les agriculteurs rassemblés sur les routes du pays pour dénoncer la hausse des prix de l'essence et le poids des taxes. Le pays traverse actuellement une grave crise économique.

À la veille de cette mobilisation, le président de la Fédération agricole a envoyé un message clair au gouvernement, rapporte la Nacion. « Le gouvernement et l'opposition doivent trouver une réponse face à l'inflation qui fait couler notre société, a lancé Carlos Achetoni. Sans carburant ni pièces de rechange, nous ne pouvons trouver de solution à la crise dans notre secteur. »

Dans un éditorial, El Pais rappelle que l'Argentine souffre depuis des années d'une crise économique chronique qui demande à tous les secteurs d'être prêts au compromis. Mais le problème actuel est aggravé, selon le journal, par une lutte interminable entre le président Alberto Fernandez et sa vice-présidente Cristina Kirchner. Les deux dirigeants semblent faire enfin preuve de pragmatisme face à la gravité de la situation soulève tout de même le journaliste qui reconnait que les attaques mutuelles ont cessé. Mais selon lui, la rancœur est telle qu'elle continue d'empêcher toute prise de décision vitale pour l'économie du pays.

